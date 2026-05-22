Чи потрібно підгортати цибулю: секрет великих цибулин чи шкода рослині

Підгортання — корисна процедура, що допомагає рослинам утворювати додаткові корені, робить їх більш стійкими до посухи та вітру, утримує вологу в ґрунті.

Широко відомо, що підгортати потрібно помідори, перці, баклажани, а от щодо цибулі — питання спірне, її підгортають далеко не всі.

Тож як правильно вчинити — підгортати цибулю чи ні, розбираємось у матеріалі.

Підгортати цибулю, чи ні

Насправді цибулю можна підгортати.

Приміром, цибулю-порей підгортають для того, щоб отримати довгі білі ніжки, які цінуються кулінарами за пікантний смак.

Перший раз рослини підгортають, коли вони виростають приблизно до 20-25 см, а потім процедуру повторюють ще кілька разів протягом сезону.

Чим більше землі підсипати до стебла, тим довшою і світлішою буде його нижня частина.

А от про підгортання звичайної цибулі та часнику існує інша думка.

Їх деякі городники підгортати не рекомендують. Нібито надлишок землі навколо цибулин може затримувати вологу, через що вони починають підгнивати і гірше розвиваються.

Якщо часто поливати, або літо дуже вологе, дійсно, підгортання може бути не на користь.

Чи потрібно підгортати звичайну цибулю

Проте існує й інший погляд на процес. І досвідчені городники радять таке:

Якщо хочеш отримувати великі, щільні цибулини вагою 200–400 г, не потрібно шукати складні секретні методи чи дорогі добрива. Головне — правильна агротехніка та регулярне підгортання.

Починай посадку цибулі на початку травня, коли ґрунт уже добре прогрітий і підсохлий. Грядку слід ретельно перекопати, розбити всі грудки землі граблями та злегка присипати золою.

Сади цибулю за схемою: приблизно 15 см між рядками і 15 см між цибулинами. Глибина посадки — 2–3 см. Лунки засип землею та злегка ущільни. У суху погоду обов’язково поливай грядку, але не допускай надмірної вологи, адже цибуля не любить постійної сирості. Також уникай свіжого гною — він шкодить розвитку цибулини.

Найголовніше правило для отримання великої цибулини — обов’язкове підгортання. Підгортай рослини кілька разів за сезон.

Перший раз, коли перо трохи підросте.

Другий раз — у стадії активного росту.

Третій раз — у середині літа.

Підгортання має величезне значення: воно розпушує ґрунт, покращує доступ повітря, зберігає вологу та стимулює формування великої цибулини. Під час підгортання також обов’язково видаляй бур’яни.

Важливо: не обривай центральне перо на зелень. Багато городників роблять цю помилку, через що цибулина не набирає потрібного розміру.

У липні перо стає особливо потужним і соковитим, і саме в цей період потрібно зробити завершальне підгортання – воно дасть найкращий ефект.

Після цього догляд за цибулею зовсім простий — слідкуй за її станом і помірно поливай. Для профілактики можна іноді використовувати слабкий рожевий розчин марганцівки.

Дотримуючись цих простих порад і, головне, підгортаючи цибулю, ти отримаєш по справжньому великі цибулини.

Читай також, чим корисна цибуля та яку краще їсти: білу чи синю.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!