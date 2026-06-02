Місячний посівний календар на червень 2026: найкращі та найгірші дні для посадок

У червні 2026 року (я к і щомісяця) варто використовувати місячний посівний календар. Це найкращий орієнтир для ритмів росту рослин.
Посівний календар допомагає вибрати дні, коли рослини краще приживаються і дають сильніший старт. Але це не замінює догляд за ґрунтом, полив — правильний графік посадок лише робить вдалим розвиток рослинності.
Читай місячний посівний календар на червень 2026 і занотовуй сприятливі і несприятливі дати посадок.
Місячний посівний календар: фази Місяця у червні 2026
- Повня — 1, 2, 28, 29, 30 червня
- Спадний Місяць — 3–13 числа
- Молодик — 14–16 числа
- Зростаючий Місяць — 17–27 числа
Сприятливі дні для посіву та посадки у червні 2026
Сприятливі дні для посадки рослин у червні: 2, 3, 4, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30 число.
- нейтральні дні — 1, 6, 10, 11, 13, 19, 23, 27
- несприятливі — 5, 7
- найгірші для робіт — 14, 15
Що можна сіяти та саджати у червні 2026
У червні 2026 року можна висаджувати та доглядати за більшістю городніх культур, адже попереду — ціле літо, і вони встигнуть дозріти.
Можна садити помідори, перець, баклажани, огірки, кабачки, патисони, гарбуз, капусту, спаржу, редис, редьку, моркву, буряк, зелень.
У цей період також добре розвиваються:
- горох, боби, квасоля
- полуниця та суниця
- бахчеві культури
- кімнатні, однорічні та багаторічні рослини.
Можна також садити плодові дерева та кущі: яблуні, груші, вишні, сливи, смородину, малину, ожину тощо.
Крім посадок, у червні важливо розпушувати і прополювати грядки. Розпушуй ґрунт краще не глибоко, а поверхнево (2–5 см), щоб не пошкодити коріння.
Після дощу не варто чекати, поки утвориться кірка — саме вона задушує корені. А от бур’яни краще видаляти вранці після поливу — вони легше виходять із коренем.
У червні рослини переходять у фазу активного росту плодів, тому азотом вже майже не підживлюють. Краще роби акцент на фосфор і калій — для зав’язі та смаку.
У червні регулярно оглядай нижній бік листя, звідти починається більшість проблем. Для опискування проти шкідників чергуй натуральні настої (часник, цибуля, зола) з біопрепаратами.
Висаджуй захисні рослини між культурами: календула, чорнобривці, базилік — вони реально можуть знизити кількість шкідників.
Несприятливі дні для посадки у червні 2026
Найменш сприятливі дні для посадок дні: 5, 7, 14, 15 червня.
У ці дні краще не садити. Натомість можна займатися іншими корисними роботами: прополювати, обробляти рослини від шкідників, готовити до посадок ґрунт.
