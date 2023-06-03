Не втратить смак, соки та зовнішній вигляд: як зберігати полуницю, щоб довго не псувалася

Влітку ми купуємо багато різних фруктів та ягід. Іноді навіть не встигаємо їсти все відразу, тож за кілька днів вони псуються. Таке часто відбувається з полуницею. Ми купуємо відразу кілька кілограмів улюбленої ягоди, всю з’їсти не можемо, а при неправильному зберіганні вона швидко загниває.

Ми розповімо, як правильно зберігати полуницю, щоб вона не псувалася якнайдовше.

Якщо правильно зберігати полуницю, у холодильнику, вона може не псуватись до семи днів. Для цього потрібно вибрати правильну тару та щодня перевіряти ягоди на наявність цвілі та плісняви.

Як правильно зберігати полуницю

Відразу після покупки ягоди треба перебрати та викинути навіть трішки зіпсовані, або можна обрізати погану частину і з’їсти. Але точно не зберігати полуницю, що зіпсувалася, адже цвіль перейде на цілі ягоди.

Полуниця в холодильнику має бути обов’язково сухою. Не треба мити її перед зберіганням, а безпосередньо перед вживанням.

Але якщо ти помив(-ла) полуницю, треба добре її просушити, а на дно тари вистелити паперові рушники.

Тара також відіграє велику роль при зберіганні полуниці. Вона має бути з твердого картону з дірочками для вентиляції. Також може підійти пластикова, але важливо, щоб у тарі були отвори для повітря.

Ягоди класти в один шар, так вони довше зберігатимуться. Якщо в тебе багато полуниці, шари ягід треба перекладати паперовими рушниками.

Щодня треба перевіряти ягоди на наявність плісняви. Цвіль швидко поширюється, треба прибирати зіпсовані ягоди та міняти паперові рушники.

Розчин із білого оцту для зберігання полуниці

Полуниця може довше зберегтися, якщо занурити її в розчин білого винного оцту та води (1:3). Оцет уповільнює появу цвілі.

Після занурення в розчин полуницю потрібно добре промити через сито або друшляк. Просушити та покласти в контейнер для зберігання в холодильнику.

Але слід знати, що оцет впливає на смак полуниці і зменшує аромат.

Тому треба перевірити цей спосіб на невеликій кількості полуниці. Якщо тобі сподобається результат, можеш використовувати цей спосіб.

Також головним секретом тривалого зберігання полуниці є плодоніжка та листя. Їх не потрібно обривати, адже вони не дають волозі проникнути всередину ягоди.

Як заморозити полуницю

Заморожування полуниці — чудовий спосіб зберегти ягоди надовго. Полуницю можна заморозити цілу, порізану, перетерту з цукром або у вигляді сиропу.

Якщо ти хочеш заморозити цілу полуницю, потрібно добре помити ягоди перед заморожуванням і почекати, поки вони висохнуть. Далі треба перекласти полуницю на дошки чи тарілки, застелені пергаментом для випічки, і помістити в морозилку на кілька годин, щоб вона стала твердою. Потім перекласти полуницю в контейнер і покласти у морозильну камеру.

Також важливо правильно розморожувати полуницю, щоб вона не перетворилася на кашу. При розморожуванні полуницю треба перекласти в холодильник щонайменше на шість годин, так вона збереже форму.

З полуниці можна готувати багато смачних десертів, деякі з них можуть стати хорошим подарунком. Раніше ми розповідали, як приготувати полуницю в шоколаді.

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