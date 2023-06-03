Їжа та рецепти

Не втратить смак, соки та зовнішній вигляд: як зберігати полуницю, щоб довго не псувалася

Богдана Макалюк, редакторка сайту 03 Червня 2023, 11:00
Як зберігати полуницю, щоб вона не псувалася якнайдовше
Фото: Pexels

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