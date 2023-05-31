Для коханих чи на вишуканий стіл! Як приготувати полуницю в шоколаді

Полуниця в шоколаді — просте та водночас дуже витончене поєднання. Цей десерт можна подавати до столу, дарувати найріднішим чи ласувати із задоволенням самому.

Читай у нашому матеріалі, як приготувати полуницю в шоколаді — простий рецепт.

Полуниця в шоколаді: рецепт приготування в домашніх умовах

Полуниця в шоколаді — це дуже смачно. Саме тому її вибирають для того, щоб зробити романтичний сюрприз або поласувати самому(-ій). Поєднання кислинки полуниці з солодкістю шоколаду створюють справжню композицію в роті.

Однак купувати таке задоволення в магазинах чи на замовлення буває досить дорого, адже товар популярний. Дивно, адже таку смакоту можна приготувати доволі просто вдома. На це тобі знадобиться три інгредієнти та 15 хвилин.

Якщо в тебе є діти, запропонуй приготувати їм полуницю в шоколаді разом. Вони зможуть декорувати її, як їм захочеться. До речі, раніше ми розповідали, чим корисна полуниця.

Знадобиться:

Полуниця — 800 г

Шоколад (білий, молочний та чорний) — по 60 г

Олія без запаху — 2 ч.л.

Підготуй полуницю заздалегідь. Перебери її, добре промий та висуши на паперових рушниках. Якщо в тебе є інші фрукти, спробуй приготувати за таким рецептом і їх. Чудово смакуватимуть банани, персики, вишні без кісточок, манго, курага та чорнослив.

Приготування

Розтопи шоколад, кожен в окремій тарі. Дуже зручно використовувати шоколадну крихту чи дропси, бо так вони швидше тануть. Розтопити можна в мікрохвильовці, на водяній бані чи в духовці. Перемішай шоколад до однорідної маси. Додай трохи олії без запаху. Це дуже важливо, щоб сторонні запахи не потрапили в шоколад. Виклади частину розтопленого шоколаду в кондитерські мішки. Якщо його немає, читай, чим замінити кондитерський мішок. Решту шоколаду залиш у мисочках. Занурюй полуницю в шоколад. Тримати її можна за хвостик чи нанизати на дерев’яні шпажки. Викладай полуницю на пергамент. Коли шоколад схопиться, прикрась полуницю іншими кольорами шоколаду з кондитерського мішка. Додатково можна прикрасити крихтами горіхів, кокосовою стружкою чи іншими посипками. Постав полуницю в шоколаді в холодильник на 10-20 хвилин. Готово!

Раніше ми розповідали про п’ять рецептів з полуницею.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!