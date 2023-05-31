Їжа та рецепти

Для коханих чи на вишуканий стіл! Як приготувати полуницю в шоколаді

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 31 Травня 2023, 20:30
Полуниця в шоколаді: рецепт приготування в домашніх умовах
Фото: Pexels

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