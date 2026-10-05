Як зберігати мед, щоб він не втрачав свої властивості: важливі правила

Безліч цілющих властивостей та солодкуватий смак роблять мед одним з найдивовижніших дарунків природи. А восени його популярність зростає рівнопропорційно до кількості чхань однієї людини за день. Тож коли ти вже намагаєшся запастись корисним продуктом, то варто знати, як зберігати мед правильно.

Як зберігати мед

Насамперед варто подбати про ємкість для меду. Вона має бути скляною чи керамічною, але в жодному разі не металевою. Якщо зберігати мед у, наприклад, каструлі, то вона може окислитись та змінити смак та властивості продукту.

Ще один варіант для зберігання меду — пластикова тара, однак вона підходить не для всіх випадків. Обирати потрібно лише харчовий пластик, призначений для контакту з продуктами. Водночас для тривалого зберігання краще віддати перевагу скляній або керамічній ємності, оскільки вона не впливає на смак і властивості меду.

Також необхідно не забути накрити мед герметичною кришкою та не допустити потрапляння вологи в нього, адже таким чином може початися процес бродіння.

Де варто зберігати мед

Якщо обирати місце для зберігання меду, то варто звернути увагу на те, куди не потрапляє пряме сонячне проміння, а вологість не перевищує 21%.

Не варто ставити тару з медом і біля продуктів, які мають різкий та специфічний запах, оскільки продукт може швидко увібрати цей аромат.

Читати на тему Ціна на мед в Україні 2026: скільки просять за літр та оптову партію Базова ціна на мед за літр натурального продукту коливається в межах від 250 до 500 гривень.

За якої температури краще зберігати мед

Загалом мед можна зберігати й за кімнатної температури, але за умови, якщо його досить часто вживають і довго він так не буде стояти. Крім того, у такому випадку продукт варто тримати подалі від плити чи інших приладів, які можуть нагріватись.

Найбільш оптимальною температурою буде від +5°С до +10°С. Однак можна поставити мед і в холодильник, хоч тоді продукт стане більш твердим і його буде складно часто використовувати за потреби.

Щоб не турбуватися про безпеку продукту, зберігай мед за потрібних умов до двох років. І навіть якщо він почне швидко кристалізуватись, то не варто перейматись за його якість, адже цей процес абсолютно природній та свідчить про натуральність продукту.

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