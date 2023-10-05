Як запекти гарбуз у мікрохвильовій печі: рецепти з медом, прянощами та яблуками

Гарбуз вважають головним сезонним продуктом. Тому багато хто включає страви з гарбуза у своє щоденне меню. Найчастіше його готують у духовці. У такий спосіб домагаються хрусткої скоринки.

Але овочі, приготовані в мікрохвильовій печі, не поступаються стравам, які запекли у духовці. Як запекти гарбуз у мікрохвильовій печі швидко і смачно — читай у матеріалі.

Гарбуз, запечений у мікрохвильовій печі

Інгредієнти:

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0,5 кг гарбуза;

0,5 кг яблук;

мед до смаку;

лимонний сік.

Спосіб приготування:

Гарбуз та яблука очисть від насіння та шкірки. Наріж кубиками або невеликими часточками. За бажанням можна підкислити порізаний гарбуз та яблука соком з цитрусових — буде смачніше. Додай мед і перемішай. Виклади гарбуз та яблука у форму для запікання або тарілку, що підходить для мікрохвильової печі. Запікай 4 хвилини на максимальній потужності. Після цього спробуй на готовність. Якщо гарбуз м’який, то страва готова, якщо ні — став запікати ще на пару хвилин.

Як запекти гарбуз у мікрохвильовій печі з медом і прянощами

Інгредієнти:

500 г гарбуза;

2 с. л меду;

гвоздика, кориця, кардамон — до смаку;

2 г мускатного горіха.

Спосіб приготування:

Подрібніть спеції у ступці або за допомогою блендера. Якщо ти використовуєш цілий мускатний горіх, скористайся дрібною терткою. Помий гарбуз, очисть від шкірки, витягни м’якоть і насіння, наріж на невеликі часточки. Розклади шматочки у відповідну місткість, полий медом, рівномірно розподіли мелені прянощі таким чином, щоб суміш рівномірно покрила кожну часточку. Акуратно влий кілька столових ложок води на дно посуду з гарбузом. Поклади гарбуз у мікрохвильову піч і накрий ковпачком. Випікай овоч на максимальній потужності протягом 10 хвилин. Дай ласощам трохи охолонути перед сервіруванням.

Запечений гарбуз у мікрохвильовій печі шматочками з часником і розмарином

Інгредієнти:

500 г гарбуза;

2 с л оливкової олії;

5 зубчиків часнику;

кілька гілочок розмарину;

сіль, перець — до смаку.

Спосіб приготування:

Очищений гарбуз без м’якоті й насіння наріж на досить великі шматочки. Додай до гарбузових часточок оливкову олію, часточки часнику без шкірки, сіль, перець та подрібнений розмарин. Перемішай. Додай 2 столові ложки води, накрий ковпачком та випікай у мікрохвильовій печі на максимальній потужності протягом 12 хвилин. Такий гарбуз може стати повноцінною другою стравою або відмінно доповнити запечене м’ясо та птицю.

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