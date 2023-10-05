Як запекти гарбуз у мікрохвильовій печі: рецепти з медом, прянощами та яблуками

Гарбуз вважають головним сезонним продуктом. Тому багато хто включає страви з гарбуза у своє щоденне меню. Найчастіше його готують у духовці. У такий спосіб домагаються хрусткої скоринки.
Але овочі, приготовані в мікрохвильовій печі, не поступаються стравам, які запекли у духовці. Як запекти гарбуз у мікрохвильовій печі швидко і смачно — читай у матеріалі.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
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