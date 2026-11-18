Маринована спаржева квасоля — це смачна та корисна заготовка на зиму, насичена вітамінами та корисними мікроелементами.
Розповідаємо, як замаринувати стручкову квасолю на зиму, щоб зберегти її хрустку структуру та соковитий смак.
Маринована спаржева квасоля на зиму: рецепт приготування
Маринована спаржева квасоля на зиму: інгредієнти
Традиційний рецепт маринованої шпаргівки на зиму є таким:
- Спаржева квасоля — 1 кг;
- Часник — 3-4 зубчики;
- Гострий перець — можна додати за бажанням для пікантності;
- Лавровий лист — 1-2 шт.;
- Духмяний перець (горошком) — 5-8 шт.;
- Парасольки кропу — 1-2 шт. (можна взяти насіння).
- Сіль — 1 ст. л. (без гірки);
- Цукор — 2 ст. л.;
- Оцет (9%) — 3 ст. л. (додаємо наприкінці).
Перед приготуванням маринаду для стручкової квасолі потрібно зробити таке:
- Промити, видалити кінчики та порізати на шматочки приблизно по 3-4 см.
- Проварити стручки в киплячій воді близько 3 хв. Потім перекласти в холодну воду. Це допоможе зберегти її пружність.
- Підготувати банки. Для цього добре їх вимий, потім обдай окропом або простерилізуй (кип’яти банки 20-25 хв. на маленькому вогні). На 1 кг шпаргівки достатньо 3 півлітрових банок.
Маринована спаржева квасоля на зиму: процес приготування
На дно банок поклади часник, лавровий лист, чорний перець та кріп. Інші інгредієнти змішай в каструлі з 1 л води. Дочекайтеся, поки сіль та цукор розчиняться, поступово помішуючи маринад. Коли він закипить, можна додавати оцет.
Щільно виклади шпаргівку в банки та залий гарячим розчином під самий верх. Закатай кришки й дай банкам охолонути. Можна замотати їх у рушник, щоб вони охолоджувалися поступово. Зберігати таку консервацію можна близько пів року.
Як замаринувати спаржеву квасолю на зиму без стерилізації
Щоб законсервувати шпаргівку без стерилізації банок, потрібно дотримуватися таких кроків:
- Оцет додавати не в маринад під час варіння, а безпосередньо в банки перед тим, як залити розчин. У півлітрові банки достатньо по 1-1,5 ложки оцту, у літрові — по 2-3 ложки.
- Злити маринад назад у каструлю, довести його до кипіння і проварити кілька хвилин. Потім знову залити квасолю, повністю покривши її.
- Після закатування банки потрібно перевернути догори дном, після чого закутати рушником або пледом.
Як заготовити свіжу спаржеву квасолю на зиму
Найпростіше заготовити стручкову квасолю — заморозити. Для цього достатньо помити та перебрати стручки, обрізати кінчики й висушити на рушнику. Потім її можна класти в морозилку.
Утім, ми рекомендуємо спробувати рецепти маринованої квасолі. Вона не менш корисна, але водночас і дуже смачна. Відкривши взимку банку з такою квасолею, ти отримаєш готовий салат на стіл.
Дізнайся також, скільки потрібно варити спаржеву квасолю, щоб вона залишалася хрусткою та пружною.
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