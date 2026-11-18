Популярне кімнатне дерево, яке часто називають грошовим, насправді має дві назви: товстянка, або крассула. Багато людей вірять у те, що воно приносить у дім багатство та удачу.

Але як доглядати за грошовим деревом правильно? Правила догляду за грошовим деревом читай у матеріалі.

Догляд за грошовим деревом у домашніх умовах

У науці грошове дерево має назву крассула деревоподібна. Південна Африка — найкращий регіон для рослини.

В українських сім’ях можна часто побачити цей вазон на підвіконнях. Рослина не вимагає складного догляду, її легко обрізати.

Вона може рідко цвісти (маленькі, білі квіти). Для того, щоб побачити цвітіння, потрібно вирощувати дерево п’ять – десять років.

Грошове дерево вважається невибагливою рослиною. Воно може добре зростати і в теплому місці, і в прохолодному.

Йому навіть не треба багато сонця, щоб не хворіти. Але обов’язково потрібно ставити вазон подалі від опалювальних приладів та радіаторів.

Догляд за грошовим деревом: посадка

Ґрунтосуміші для грошового дерева продаються в будь-якому магазині, який продає продукцію для саду. Його можна садити в субстраті для кактуса або зробити ґрунт самотужки.

Як зробити ґрунт для посадки грошового дерева

Візьми трохи керамзиту, річкового піску, листяного перегною та низинного торфу у співвідношенні 3:2:2:2.

Керамзитові кульки помісти на дно ємкості.

Усе інше перемішай і поклади в горщик.

Після цього слід приступати до посадки.

Грошове дерево не потребує пересадки. Горщик для рослини можна міняти на новий тоді, коли колишній став малим.

Догляд за грошовим деревом: освітлення

Як зазначалося вище, товстянка — невибаглива рослина, однак бувають випадки, коли вона починає втрачати листя та форму. Найчастіше причиною цьому є неправильне освітлення. Розповідаємо, як обрати місце для вазону:

Грошове дерево любить розсіяне світло, тому краще ставити горщик на підвіконня зі східного або західного боку. Уникай розміщення на південному боці, оскільки рослина може отримати опіки у вигляді червоних плям від прямого сонячного світла. Якщо грошове дерево поставити у глибині кімнати або на північному вікні, то їй не вистачатиме світла. Як наслідок, пагони стануть тонкими і слабкими, а гілки будуть хилитися до землі під власною вагою.

Не забувай очищувати листя грошового дерева від пилу, оскільки це заважає рослині дихати. Для цього потрібно обережно протерти листя вологими серветками. Можна зробити для товстянки легкий теплий душ.

Догляд за грошовим деревом: основні правила

Для того, щоб грошове дерево добре росло, у кімнаті має бути температура + 22-27°С у теплий період, а в холодний — + 13-17°С. Поливати рослину потрібно регулярно, не перезволожуючи ґрунт, інакше дерево згниє. Важливо також обрізати дерево, адже воно розростається і може зламатися від тяжкості гілок. У теплу пору року грошове дерево поливають кілька разів на тиждень, а в холодну — один раз. Дерево потрібно підгодовувати препаратами для кактусів (у теплу пору раз на кілька тижнів, а в холодну — раз на місяць. Вносити підживлення можна відразу після того, як ти його поллєш). Пересаджувати грошове дерево часто не можна. Воно має рости в широкому, але неглибокому горщику. Якщо ти хочеш, щоб вазон зростав рівномірно, час від часу повертай рослину до сонця різними сторонами. Щоб він не хилився, прив’яжи стовбур дерева до дерев’яної довгої палиці.

А тут читай, як розмножити грошове дерево, щоб воно радувало новими пишними кущиками.

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