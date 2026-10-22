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Сприятливі дні для квашення капусти в листопаді 2026: коли засолювати на зиму

Юлія Хоменко, редакторка сайту 22 Жовтня 2026, 18:00 3 хв.
Коли квасити капусту в листопаді 2026, щоб була соковита і хрумка: сприятливі дні
Фото Pexels

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