Філодендрон — це популярна кімнатна рослина, яка приваблює своїм тропічним листям різної форми та кольорів. Її назва походить від грецьких слів phileo, що означає “любити”, та dendron, — означає “дерево”. Така назва чудово описує здатність багатьох видів плестися по деревах.

Зазвичай філодендрони легко вирощувати, і вони добре ростуть у типових умовах наших домівок. Читай, як правильно доглядати за філодендороном у нашому матеріалі.

Догляд за філодендроном у домашніх умовах

Філодендрон не належить до надто вибагливих кімнатних рослин, проте для його повноцінного розвитку важливо знати про основні правила догляду.

Насамперед необхідно правильно обрати місце для вазону, проконтролювати температуру, вологість приміщення і забезпечити правильний полив та підживлення. За таких умов філодендрон стане справжньою прикрасою інтер’єру.

Як доглядати за філодендроном: оптимальні умови

Розміщуй філодендрони у місці з яскравим, але непрямим світлом. Переконайся, що вони не перебувають під прямими сонячними променями влітку, оскільки це може обпалити їхнє листя. Філодендронам підходить стандартна кімнатна температура (не нижче ніж 15°C), однак тримай їх подалі від гарячих радіаторів та холодних протягів. Хоча філодендрони віддають перевагу помірно вологому повітрю, вони також добре пристосовуються до звичайної вологості повітря в наших домівках. Щоб листя краще поглинало світло, періодично протирай його від пилу. За нестачі світла пагони філодендрона витягуються, а нове листя виростає дрібнішим. Для поливу використовуй дощову або фільтровану воду, якщо живеш у регіоні з жорсткою водою. Вода повинна бути кімнатної температури. Будь обережним: не залишай рослину у воді, оскільки це може спричинити гниття коренів. Зазвичай кущові види філодендронів не потребують обрізки чи опори. Втім ті види, що плетуться, можна формувати методом прив’язування до мохової жердини. Якщо філодендрони стають занадто великими для кімнати або надмірно витягуються, їх можна обрізати навесні.

Коли підживлювати та пересаджувати філодендрон

Філодендрони можуть залишатися в початковому горщику щонайменше кілька років або доки коріння не почне щільно рости. Найкращий час для їхньої пересадки — весна.

Ці рослини надають перевагу пухкій, добре дренованій землі. Компост має бути слабокислим (рН 5-6). Його можна приготувати власноруч, змішавши ґрунт для орхідей та безторфний компост.

Обирай горщик, який лише на кілька сантиметрів вищий за кореневище. Якщо посадити рослину у високий горщик, то ґрунт залишатиметься вологим довше, а це може призвести до гниття коренів.

Щоб стимулювати ріст і утворення нового листя, підживлюй філодендрон упродовж вегетаційного періоду (квітень-вересень) загальним добривом для кімнатних рослин.

Поширені проблеми під час догляду за філодендроном

Навіть за правильного догляду філодендрон іноді може втрачати декоративність. Найчастіше це пов’язано з такими проблемами:

шкідники, зокрема павутинний кліщ, борошнистий червець або попелиця;

сухе повітря;

нерегулярний або надмірний полив;

нестача освітлення;

пересушення ґрунту;

Важливо знати! Всі частини філодендрона містять отруйний сік, який викликає подразнення шкіри та слизових оболонок. Тому пересаджувати й обрізати вазон варто в рукавичках, а сам горщик ставити в місці, недоступному для дітей і домашніх тварин.

Раніше ми давали корисні поради щодо догляду за молитовною квіткою – калатеєю.

Джерела: Королівське садівниче товариство Великої Британії (RHS) та. Міссурійський ботанічний сад.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!