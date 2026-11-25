Калатея — рід трав’янистих багаторічних рослин. Вона налічує близько 60 видів. Багато видів популярні як кімнатні рослини завдяки своїм декоративним листям і, у деяких видів, барвистим суцвіттям.

Читай, що любить рослина та як правильно доглядати за вазоном калатея, щоб рослина залишалася здоровою і красивою — у нашому матеріалі.

Назва рослини походить з грецької “mlathos”, що означає “кошик”. Дійсно, раніше листя цієї рослини використовували для плетіння кошиків.

Калатея: види та догляд

У наш час привабливу квітку вирощують для естетичного задоволення. В основному застосовують як декоративно-листяну рослину, тому як квітує вона не примітно, лише окремі її види відрізняються симпатичними колосоподібними квітками.

Особливість калатеї — красиві, великі, овальної форми листя з оригінальним, геометрично правильним візерунком, у кожного виду свій малюнок несхожий з іншими. За неймовірне оформлення листя рослина дуже цінується флористами — професіоналами й зачаровує початківців квітникарів. За зовнішнім виглядом дуже нагадує свою родичку Маранту.

Ще одна перевага квітки — у деяких видів (Калатея Розеопікта, Калатея Варшевіча) у вечірній час листя складаються і підіймаються вгору, немов руки для молитви, а вранці знову опускаються і розкриваються. Виростає калатея від 20 см до 1,5 метрів у висоту і до 65 см в ширину.

Інші назви цієї рослини: молитовна квітка, трава, що молиться трава, молитовник.

Кімнатні рослини — калатея: догляд

Освітленість

Калатея є тропічною рослиною і тому вона відрізняється своєю світло – і теплолюбністю. Проте все добре в міру, наприклад, якщо світла буде дуже багато, то забарвлення листових пластин стане бурим, а якщо надмірно мало ― тоді вони зблякнуть і втратять свою декоративність. У зв’язку з цим треба вибрати для квітки таке місце, яке знаходиться в невеликому затіненні. Слідкуй за тим, щоб на його листя ні в якому разі не потрапляли прямі промені сонця.

Температурний режим

Температура в кімнаті, де знаходиться калатея, повинна змінюватися дуже плавно. Нашкодити їй може як холод (температура повітря менш як 16 градусів), так і навіть невеликий протяг.

Вазон калатея: догляд

Полив

Для калатеї дуже важливо, якої якості воду ви використовуєте для поливу. Температура води повинна бути на 2-3 градуси вище кімнатної. Також поливати кущ потрібно виключно м’якою водою, приміром, талою або дощовою. Проте якщо у вас є тільки вода з-під крана, то наповните з вечора їй відро і помістіть в нього 2 або 3 жмені торфу, які потрібно попередньо загорнути в марлю. Вранці цю воду можна буде використовувати для поливу калатеї.

Навесні й влітку поливати кущ слід рясно. Через деякий час після зволоження ґрунтосуміші в горщику, обов’язково вилийте з піддона зайву воду, в іншому випадку коренева система може загнити. У зимовий час поливають квітка помірно.

Вологість повітря

Для нормального росту і розвитку домашньої калатеї необхідна підвищена вологість повітря. Рекомендований рівень вологості повітря в кімнаті, де знаходиться квітка, близько 90%. Однак підтримувати такий рівень вологості в домашніх умовах дуже складно, замість цього листя куща систематично протирають вологою м’якою ганчіркою або зволожують з пульверизатора теплою водою.

Однак такий спосіб підвищення вологості підходить тільки для тих видів і сортів, у яких листові пластини жорсткі й гладкі. Ті різновиди, що мають бархатисте листя, зволожувати з розпилювача або мити губкою не можна. У цьому випадку для підтримки високої вологості повітря в піддон всипають змочену гальку, а на неї вже ставлять горщик з квіткою, при цьому прослідкуйте, щоб його дно не стикалося з рідиною. Найзручніше вирощувати таку квітку у флораріумах або акваріумах, адже там підвищений рівень вологості повітря підтримувати набагато простіше.

Підгодівля

Що стосується підживлень калатеї, то потрібно пам’ятати дуже важливе правило, добрив потрібно вносити в ґрунт стільки, щоб рослині вистачало всіх поживних речовин. Однак перегодовувати квітку не можна, адже через те можуть виникнути проблеми.

Підживлення проводять у квітні-серпні, для цього 1 раз в 15 днів у субстрат вносять комплексне мінеральне добриво для декоративно-листяних рослин.

Калатею Варшевича і шафранний слід підгодовувати комплексним добривом для декоративно-квітучих кімнатних рослин.

Пересадка калатеї в домашніх умовах

Отже, у вас вдома з’явилася красуня калатея, пересадка після магазину якої обов’язкова. Коріння рослини виділяють певні речовини, які закислюють ґрунт, тим самим отруюючи себе. Тому молоду квітку пересаджують щорічно, а зрілі рослини один раз у 2-3 роки. Переконатися у віці й терміні пересадки магазинного примірника проблематично. Тому діють за наступною схемою:

В заздалегідь вибраний горщик насипають 20-25% дренажного шару і трохи живильного ґрунту. Зі старого горщика виймають рослину повністю. Промивають кореневу систему під проточною водою та обрізають хворе і гниле коріння. В горщику акуратно розправляють коріння і присипають землею. Поливають, прибирають у затемнене місце і не поливають приблизно тиждень. За цей термін квітка повинна адаптуватися до нових умов.

Догляд за вазоном калатея: відео

Доглядати, пересаджувати, вирощувати легко тоді, коли любиш цю справу, любиш рослини.

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