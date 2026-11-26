Корейська дорама Другий шлюб імператриці щойно завершилася на Disney+, однак глядачів серіалу вже цікавить, чи можливе продовження і коли його чекати. Розповідаємо, що наразі відомо про плани шоуранерів корейського роментезі та про що може розповісти новий сезон.

Чи буде 2 сезон дорами Другий шлюб імператриці

Десятий епізод популярної дорами не розкрив усі сюжетні лінії, які є у вебромані авторки Alphatart. Завершення першого сезону ознаменує новий етап в житті Нав’є, який можна легко розширити на ще один сезон. Однак наразі шоуранери проєкту не повідомляли про створення 2 сезону дорами.

Що кажуть творці та актори про продовження Другого шлюбу імператриці

Генеральна директорка Studio N, продюсерка серіалу Мішель Квон прямо не підтвердила плани студії на другий чи навіть третій сезон Другого шлюбу імператриці, однак повідомила такі цікаві подробиці в інтерв’ю Time:

— Якщо проєкт буде успішним, історія може отримати продовження у 2-му та 3-му сезонах. Ми вирішили вмістити якомога більше подій у приблизно 10 епізодах, зробивши це в максимально захопливий спосіб.

Тим часом видання StarNewsKorea повідомило про те, що виконавиця ролі Рашти акторка Лі Се Йон розповіла про своє бажання повернутися до цієї ролі у наступному сезоні. Однак, за її словами, поки не було конкретних обговорень щодо продовження романтичної телеісторії.

Про що може бути 2 сезон Другого шлюбу імператриці

У продовженні дорами творці могли б розкрити наступні цікаві сюжетні лінії.

Увага, далі можливі спойлери! Новий сезон дорами може зосередитися на весіллі та житті Нав’є і Хейнрі у Західному королівстві. Ще один цікавий сюжет — це подальша доля Рашти, яка отримала можливість реалізувати свої владні амбіції. Також Нав’є досі не знає, що загадковим птахом Квін був Хейнрі.

Проєкт має дуже гарні перегляди, він отримав статус найпопулярнішої локальної оригінальної прем’єри всіх часів на Disney+ та Hulu у світі. Тож, ймовірно, другому сезону романтичного фентезі все-таки бути!

Раніше ми писали про графік виходу серій Другого шлюбу імператриці і що відомо про перший сезон.

Фото: скриншот з YouTube

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