Телеканал ICTV2 оголосив про завершення зйомок нового чотирисерійного детективного серіалу Д.О.Г. Прем’єра детективу відбудеться навесні 2027 року. Детальніше про сюжет, процес зйомки та акторів – розповідаємо далі.
Детективний серіал Д.О.Г: сюжет
Головний герой серіалу — колишній оперативник Павло Яременко на прізвисько Ярема, який пішов зі служби через провалену операцію. Через кілька років після цього він раптово отримує повідомлення від свого давнього напарника з проханням про допомогу. І таким чином опиняється втягнутим у розслідування загадкового вбивства.
Прибувши на місце злочину, правоохоронці виявляють тіло вбитого та пораненого собаку на ім’я Пабло — німецьку вівчарку, яка раніше належала кримінальному авторитету на прізвисько Ескобар.
Чотирилапий стає ключем до розгадки, однак спочатку Яремі потрібно здобути довіру пса. Згодом колишній оперативник і пес об’єднують зусилля у протистоянні ворогам.
Актори та знімальна група серіалу Д.О.Г
Акторський склад
Головну роль опального оперативника Яреми виконав актор Михайло Кукуюк, відомий за ролями у проєктах Топтун і Козаки: Абсолютно брехлива історія. Кримінального авторитета Ескобара та головного антагоніста серіалу зіграв Володимир Ращук.
Напарником Кукуюка став пес Пабло. На майданчику також працював його чотирилапий дублер, який виконував найскладніші трюки.
Я Мішу (Кукуюка- ред.) знаю багато років. Наші дружні стосунки дають свій бекграунд, тому в нас між репліками пролітає чимало такого, чого не напрацюєш на жодних репетиціях. До того ж я дуже люблю проєкти, де є тварини. Історія із собакою — це взагалі наша українська споконвічна традиція. Сподіваюся, нам вдасться виділитися інтригою, непередбачуваними поворотами сюжету й тим, як по-новому розкриються актори, — зазначив Ращук (Ескобар).
Крім цього, у серіалі зіграли відомі українські актори: Вероніка Мішаєва, Арсен Босенко, Андрій Самінін, Олександр Зіневич, Михайло Дзюба, Павло Сироткін та Ігор Пісний.
Знімальна група
- Режисер-постановник: Віталій Кукса
- Оператор-постановник: Олександр Гребенніков
- Художник-постановник: Артем Агафонов
- Виконавчі продюсерки: Діана Новик, Ольга Ковпоша
- Продюсери ICTV2: Дмитро Хрипун, Катерина Шевелюк
- Креативні продюсери: Оксана Кукоба, Євген Григоренко
- Директорка Studio One SLP: Олена Антонова
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