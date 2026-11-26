Телеканал ICTV2 оголосив про завершення зйомок нового чотирисерійного детективного серіалу Д.О.Г. Прем’єра детективу відбудеться навесні 2027 року. Детальніше про сюжет, процес зйомки та акторів – розповідаємо далі.

Детективний серіал Д.О.Г: сюжет

Головний герой серіалу — колишній оперативник Павло Яременко на прізвисько Ярема, який пішов зі служби через провалену операцію. Через кілька років після цього він раптово отримує повідомлення від свого давнього напарника з проханням про допомогу. І таким чином опиняється втягнутим у розслідування загадкового вбивства.

Прибувши на місце злочину, правоохоронці виявляють тіло вбитого та пораненого собаку на ім’я Пабло — німецьку вівчарку, яка раніше належала кримінальному авторитету на прізвисько Ескобар.

Чотирилапий стає ключем до розгадки, однак спочатку Яремі потрібно здобути довіру пса. Згодом колишній оперативник і пес об’єднують зусилля у протистоянні ворогам.

Актори та знімальна група серіалу Д.О.Г

Акторський склад

Головну роль опального оперативника Яреми виконав актор Михайло Кукуюк, відомий за ролями у проєктах Топтун і Козаки: Абсолютно брехлива історія. Кримінального авторитета Ескобара та головного антагоніста серіалу зіграв Володимир Ращук.

Напарником Кукуюка став пес Пабло. На майданчику також працював його чотирилапий дублер, який виконував найскладніші трюки.

Я Мішу (Кукуюка- ред.) знаю багато років. Наші дружні стосунки дають свій бекграунд, тому в нас між репліками пролітає чимало такого, чого не напрацюєш на жодних репетиціях. До того ж я дуже люблю проєкти, де є тварини. Історія із собакою — це взагалі наша українська споконвічна традиція. Сподіваюся, нам вдасться виділитися інтригою, непередбачуваними поворотами сюжету й тим, як по-новому розкриються актори, — зазначив Ращук (Ескобар).

Крім цього, у серіалі зіграли відомі українські актори: Вероніка Мішаєва, Арсен Босенко, Андрій Самінін, Олександр Зіневич, Михайло Дзюба, Павло Сироткін та Ігор Пісний.

Знімальна група

Режисер-постановник: Віталій Кукса

Віталій Кукса Оператор-постановник: Олександр Гребенніков

Олександр Гребенніков Художник-постановник: Артем Агафонов

Артем Агафонов Виконавчі продюсерки: Діана Новик, Ольга Ковпоша

Діана Новик, Ольга Ковпоша Продюсери ICTV2: Дмитро Хрипун, Катерина Шевелюк

Дмитро Хрипун, Катерина Шевелюк Креативні продюсери: Оксана Кукоба, Євген Григоренко

Оксана Кукоба, Євген Григоренко Директорка Studio One SLP: Олена Антонова

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