Один вдома вже багато років поспіль лишається однією з найулюбленіших різдвяних комедій, а глядачі продовжують чекати на повернення Кевіна МакКалістера.

Розбираємося, коли може вийти нова частина відомої франшизи Сам удома та хто зіграє головну роль.

Сам удома 7: дата виходу

Наразі студія Disney, яка володіє правами на франшизу Сам удома, не оголошувала офіційної дати прем’єри сьомої частини. Водночас у мережі регулярно з’являються фанатські трейлери та чутки про початок зйомок.

Попередня стрічка серії під назвою Home Sweet Home Alone — вийшла на стримінговому сервісі Disney+ у листопаді 2021 року й отримала стримані відгуки критиків. Ймовірно, саме тому продюсери взяли паузу, щоб переосмислити концепцію майбутнього проєкту.

Утім, нещодавно в американських ЗМІ з’явилася інформація про початок розробки Один вдома 7.

21 листопада Variety повідомило, що фільм перебуває на ранній стадії розробки студією Disney та 20th Century Studios. Над сценарієм працюють Сет Роген та Еван Голдберг, а також зірка першої частини Сам удома 1990 року Маколей Калкін.

Деталі сюжету та акторський склад залишаються в таємниці. Disney відмовився від коментарів, – пише видання.

Сам удома 7: сюжет

Попри те, що сценарій поки тримають в таємниці, є певні натяки про сюжет Сам удома 7. Ще в листопаді 2025 року Калкін під час свого туру A Nostalgic Night with Macaulay Culkin поділився власним баченням сюжету, який значно відрізняється від загальної історії франшизи.

За задумом актора, вже дорослий Кевін повертається в ролі “лиходія”. Він розлучився або втратив дружину і тепер багато працює та мало приділяє уваги власній дитині.

Ображений син чи донька замикає батька на вулиці й не пускає додому, через що головному героєві доводиться вигадувати способи потрапити всередину. Однак це не буде просто, адже на нього чекатимуть хитромудрі пастки власної дитини.

Поки невідомо, чи саме цю концепцію використають в Один удома 7. Вона залишається лише озвученою ідеєю Калкіна, а не підтвердженим сценарієм нової частини фільму.

Акторський склад фільму Сам удома 7

За даними People, 46-річний Маколей Калкін повернеться до ролі Кевіна МакКаллістера. Востаннє він з’являвся в цьому образі ще в сиквелі Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку 1992 року. У зйомках наступних частин Калкін участі не брав.

Імена режисерів та інших акторів будуть оголошені вже після завершення роботи над сценарієм.

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