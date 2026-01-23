День ангела Катерини 2026: що це за свято та яка його історія

День ангела Катерини у 2026 році припадає на 24 листопада. У цей день християни шанують пам’ять Великомучениці Катерини.

Читай у матеріалі про історію свята та які традиції святкування існують.

День ангела Катерини

Дівчата, які мають ім’я Катерина, щорічно святкують день ангела у День вшанування пам’яті Великомучениці Катерини. Раніше ця дата припадала на 7 грудня. Але відколи українська церква перейшла на новий церковний календар, свято змістилося на 24 листопада. Також свято відзначають 23 січня.

У вірян Великомучениця Катерина вважається покровителькою навчання та знань, а також вагітних жінок та заміжжя.

Історія Святої Катерини

Катерина була дочкою правителя Олександрії Єгипетської. Вона була розумною та любила вчитися, навіть володіла кількома мовами, утім не хотіла входити заміж за абикого. Вона говорила, що вийде лише за того чоловіка, який перевершить її знання.

Тоді один старець повідав їй таїнство християнського вчення. Після цього вона прийняла християнську віру, а потім побачила видіння уві сні — немовля в руках Богородиці обертається до неї.

З тієї миті Катерина стала дуже відданою християнкою і навіть спробувала переконати імператора в неправильності поклоніння язичницьким богам. Її намагалися відмовити від християнської віри, навіть катували, але вона була незламною. За свою віру дівчина віддала життя, адже її стратили.

Традиції на Катеринин день

На День ангела Катерини заведено йти до церкви й молитися. Молоді дівчата просять у Катерини добробуту, кохання, а також вдалої вагітності. Вважається, що цього дня не можна виконувати тяжку роботу по дому, а також шити й вишивати.

Привітання з Днем ангела Катерини

Дорога Катерино, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поряд, оберігав від труднощів та приносив удачу в усіх починаннях. Нехай серце твоє розцвітає від радості, а життя дарує лише теплі миті!

Катерина, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди підтримував тебе на життєвому шляху, даруючи мудрість, любов і гармонію. Нехай цей день принесе тобі радість і незабутні емоції, а вся подальша дорога буде світлою і щасливою!

***

Зі святом, Катерина! Нехай ангел-охоронець оберігає тебе від усього лихого, а в душі завжди панує мир та гармонія. Бажаю здоров’я, удачі та безмежної любові, а кожен твій день буде сповнений теплом і радістю!

***

Катю, з Днем ангела! Нехай твоє серце завжди відчуває підтримку і силу твого ангела, а ти сама будеш щаслива та оточена добротою і теплом. Бажаю тобі здійснення всіх бажань і тільки приємних сюрпризів від життя!

***

Моя дорога Катерина, вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поряд і вказує правильний шлях, оберігає від негараздів і дарує тобі гармонію. Бажаю здоров’я, радості та удачі в усіх справах!

***

Катрусю, бажаю у твоє світле свято, щоб кожен новий день дарував привід для посмішки й робив твоє життя кращим. Нехай твоя свята покровителька освітлює життєву дорогу і привертає до тебе добрих людей.

