День Арафа 2026: коли настане один із найважливіших днів ісламу та як його провести

День Арафа у 2026 році припадає на 26 травня, а починається він уже після заходу сонця 25 травня і триває до заходу сонця наступного дня.

Це один із найважливіших днів ісламського календаря, що передує святу Курбан-байрам.

Що таке День Арафа і коли відзначають за мусульманським календарем

День названий на честь гори Арафат біля Мекки, де, за переказами, пророк Мухаммад виголосив свою останню проповідь.

Його відзначають на 9-й день місяця Зуль-хіджа, у 2026 році — 26 травня.

Також у традиції вважається, що саме тут зустрілися Адам і Хава (Єва) після вигнання з Раю.

На свято мільйони паломників у простому білому одязі стоять на схилах гори і на рівнині Арафат, символізуючи єдність і рівність усіх перед Богом.

Пророк Мухаммед сказав так: “Немає жодного дня, коли Всевишній звільняв би від вогню Пекла стільки рабів, скільки в День Арафа”.

Піст в День Арафа 2026

Ті, хто здійснює хадж, проведуть 26 травня 2026 на горі Арафат: стоятимуть із полудня до заходу сонця, постійно молитимуться, будуть каятися, читати Коран і повністю відмовляться від мирських справ. Без цього хадж вважатиметься недійсним.

Для тих, хто не в Мецці, головним є піст. Він вважається добровільним, але надзвичайно важливим.

Пророк Мухаммад говорив, що піст у цей день очищає гріхи двох років — минулого і наступного.

Вважається, що спочатку він прощає дрібні помилки, потім — великі гріхи, а якщо їх немає — наближає людину о праведності.

Що робити в День Арафа 2026

Однією з головних духовних вимог свята є промовляння дуа про прощення гріхів. Її зміст полягає в тому, що людина визнає свої помилки, кається у скоєному та просить у Всевишнього милості.

У молитві звучить прохання: “О Всевишній, я був несправедливий до себе, вчинив гріхи або не зробив того, що мав би зробити. Лише Ти прощаєш гріхи, тож прости мене Своєю милістю і помилуй, адже Ти — Прощаючий і Милостивий”.

Також у цей день радять багаторазово читати суру Аль-Іхлас — її рекомендують повторити аж до 1000 разів.

Важливою частиною є такбір — це слова прославлення Бога, які віруючі вимовляють у День Арафа та протягом наступних святкових днів. Окремо рекомендується читати салават — благословення пророку Мухаммаду.

І ще одна важлива практика свята — істигфар, тобто багаторазове повторення слів Астагфіруллах, що означає прохання про прощення у Бога.

Це вважається постійним очищенням серця і думок протягом усього дня.

Також у день Арафа рекомендують:

робити благодійність і допомагати іншим

просити вибачення і прощати інших

уникати конфліктів

А ще поцікався, які свята у червні 2026, читай календар державних та професійних дат, щоб завчасно привітати друзів та рідних з пам’ятними днями і професійними святами.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!