День Арафа 2026: коли настане один із найважливіших днів ісламу та як його провести

День Арафа у 2026 році припадає на 26 травня, а починається він уже після заходу сонця 25 травня і триває до заходу сонця наступного дня.
Це один із найважливіших днів ісламського календаря, що передує святу Курбан-байрам.
Що таке День Арафа і коли відзначають за мусульманським календарем
День названий на честь гори Арафат біля Мекки, де, за переказами, пророк Мухаммад виголосив свою останню проповідь.
Його відзначають на 9-й день місяця Зуль-хіджа, у 2026 році — 26 травня.
Також у традиції вважається, що саме тут зустрілися Адам і Хава (Єва) після вигнання з Раю.
На свято мільйони паломників у простому білому одязі стоять на схилах гори і на рівнині Арафат, символізуючи єдність і рівність усіх перед Богом.
Піст в День Арафа 2026
Ті, хто здійснює хадж, проведуть 26 травня 2026 на горі Арафат: стоятимуть із полудня до заходу сонця, постійно молитимуться, будуть каятися, читати Коран і повністю відмовляться від мирських справ. Без цього хадж вважатиметься недійсним.
Для тих, хто не в Мецці, головним є піст. Він вважається добровільним, але надзвичайно важливим.
Пророк Мухаммад говорив, що піст у цей день очищає гріхи двох років — минулого і наступного.
Вважається, що спочатку він прощає дрібні помилки, потім — великі гріхи, а якщо їх немає — наближає людину о праведності.
Що робити в День Арафа 2026
Однією з головних духовних вимог свята є промовляння дуа про прощення гріхів. Її зміст полягає в тому, що людина визнає свої помилки, кається у скоєному та просить у Всевишнього милості.
У молитві звучить прохання: “О Всевишній, я був несправедливий до себе, вчинив гріхи або не зробив того, що мав би зробити. Лише Ти прощаєш гріхи, тож прости мене Своєю милістю і помилуй, адже Ти — Прощаючий і Милостивий”.
Також у цей день радять багаторазово читати суру Аль-Іхлас — її рекомендують повторити аж до 1000 разів.
Важливою частиною є такбір — це слова прославлення Бога, які віруючі вимовляють у День Арафа та протягом наступних святкових днів. Окремо рекомендується читати салават — благословення пророку Мухаммаду.
І ще одна важлива практика свята — істигфар, тобто багаторазове повторення слів Астагфіруллах, що означає прохання про прощення у Бога.
Це вважається постійним очищенням серця і думок протягом усього дня.
Також у день Арафа рекомендують:
- робити благодійність і допомагати іншим
- просити вибачення і прощати інших
- уникати конфліктів
