Стрілянина у дворі будинку в Харкові: у поліції повідомили, хто відкрив вогонь

Травневий вечір в Індустріальному районі Харкова ледь не завершився трагедією. Озброєний чоловік влаштував переполох, почавши палити зі зброї просто посеред спального масиву. Поліції довелося оперативно втрутитися, щоб заспокоїти небезпечного хулігана. Про це пише поліція Харківської області.

Постріли біля під’їзду: як усе відбувалося

Інцидент стався 24 травня на вулиці 92-ї Бригади. Спокій місцевих мешканців перервали гучні звуки пострілів, що лунали безпосередньо біля одного з житлових будинків.

Як встановили правоохоронці, які миттєво примчали на виклик, невідомий чоловік стояв біля входу до під’їзду і зробив кілька пострілів у повітря. Завдяки щасливому збігу обставин, шалені кулі нікого не зачепили — унаслідок вечірньої стрілянини обійшлося без жертв та поранених.

Алкоголь та втеча зі служби: що відомо про стрілка

Патрульним вдалося затримати дебошира прямо на місці злочину, не давши йому можливості втекти. Зброю в нього одразу ж конфіскували.

Під час спілкування з’ясувалося, що чоловік був добряче напідпитку. Проте найнесподіваніша деталь спливла під час перевірки його особи. Затриманий виявився чинним військовослужбовцем. Більше того — він перебував у СЗЧ (самовільно залишив розташування своєї військової частини) і взагалі не мав знаходитися в місті, та ще й з вогнепалом у руках.

Наразі нічна розвага перетворилася для порушника на серйозні проблеми із законом. Фігуранта вже помістили під варту згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом збройного хуліганства відкрито кримінальне провадження (ч. 4 ст. 296 ККУ), що загрожує чоловікові реальним тюремним терміном. Паралельно слідчі намагаються з’ясувати головне: де саме втікач роздобув вогнепальну зброю та яким шляхом вона потрапила до його рук. Розслідування інциденту триває.

