Свята

Що можна і не можна робити на Трійцю 2025 — святий день для християн

Вікторія Мельник, журналістка сайту 22 Квітня 2025, 13:15
Трійця що не можна робити
Фото Unsplash
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