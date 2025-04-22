Що можна і не можна робити на Трійцю 2025 — святий день для християн

Фото Unsplash День Святої Трійці, або Трійця — одне із важливих свят християнського світу. Його відзначають на 50 день після Великодня. Віряни у цей день вшановують Трьох Святих: Бога Отця, Бога Сина та Святого Духа. Свято має прадавні традиції та заборони, яких дотримувалися наші предки. У сучасному світі більшість цієї інформації вважають забобонами, однак християнська віра є близькою нашій історії, тож варто знати про особливості відзначання Трійці в Україні. Що можна і не можна робити на Трійцю — розповідаємо далі у матеріалі. Що не можна робити на Трійцю Священнослужителі зазначають, що свято Трійці є одним із дванадесятих свят у християнстві. Саме тому під час Зелених свят не можна виконувати фізичну працю, а особливо — на саме свято Трійці. Також на Трійцю не можна: працювати в землі; працювати з гострими предметами; готувати, зокрема випікати; прибирати у будинку чи на вулиці; стригтися та займатися косметичними процедурами; купатися у водоймах; святкувати весілля; гуляти у лісі наодинці; сваритися та лихословити. Читати на тему Привітання з Трійцею: як щиро, від душі, у віршах та прозі побажати рідним гарних свят Якими словами привітати друзів та рідних з Трійцею — читай варанти для смс, в прозі та у віршах Що можна робити на Трійцю У цей день варто відвідати церкву, оспівати Трьох Святих. Також на Трійцю поминають тих, хто помер. Цього дня збирають гілки з берези, клена або дуба, складають віники для лазні та засушують їх. Вважається, що вони матимуть цілющу силу. А ще, на Трійцю можна організовувати сватання та знайомство з батьками — тоді шлюб буде міцним, а стосунки з рідними стануть теплими. Водночас свято Трійці має багато спільного з язичницькими традиціями. Про це ми детально розповідали в нашому іншому матеріалі.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Україна, церковні свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter