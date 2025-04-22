Що можна і не можна робити на Трійцю 2025 — святий день для християн

День Святої Трійці, або Трійця — одне із важливих свят християнського світу. Його відзначають на 50 день після Великодня. Віряни у цей день вшановують Трьох Святих: Бога Отця, Бога Сина та Святого Духа.

Свято має прадавні традиції та заборони, яких дотримувалися наші предки. У сучасному світі більшість цієї інформації вважають забобонами, однак християнська віра є близькою нашій історії, тож варто знати про особливості відзначання Трійці в Україні.

Що можна і не можна робити на Трійцю — розповідаємо далі у матеріалі.

Що не можна робити на Трійцю

Священнослужителі зазначають, що свято Трійці є одним із дванадесятих свят у християнстві. Саме тому під час Зелених свят не можна виконувати фізичну працю, а особливо — на саме свято Трійці.

Також на Трійцю не можна:

працювати в землі;

працювати з гострими предметами;

готувати, зокрема випікати;

прибирати у будинку чи на вулиці;

стригтися та займатися косметичними процедурами;

купатися у водоймах;

святкувати весілля;

гуляти у лісі наодинці;

сваритися та лихословити.

Що можна робити на Трійцю

У цей день варто відвідати церкву, оспівати Трьох Святих. Також на Трійцю поминають тих, хто помер.

Цього дня збирають гілки з берези, клена або дуба, складають віники для лазні та засушують їх. Вважається, що вони матимуть цілющу силу.

А ще, на Трійцю можна організовувати сватання та знайомство з батьками — тоді шлюб буде міцним, а стосунки з рідними стануть теплими.

Водночас свято Трійці має багато спільного з язичницькими традиціями. Про це ми детально розповідали в нашому іншому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.