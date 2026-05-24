Привітання з Трійцею: як у віршах та прозі побажати рідним гарних свят

Трійцю, або Зелені свята віряни східного обряду відзначають, починаючи з 50-го дня після Великодня.

День Святої Трійці називають ще П’ятидесятницею, або Днем сходження Святого Духа, і вважають початком появи церков.

Згідно з біблійними переказами, цього дня на учнів Христа зійшов Святий Дух і наділив їх знанням безлічі мов. З набутими можливостями апостоли вирушили світом, щоб хрестити людей новою вірою. Свято Трійці вважається одним з головніших церковних свят.

У католиків Трійця 2026 сьогодні, 24 травня. Православні християни та греко-католики відзначатимуть це свято за тиждень — 31 травня.

Зазвичай на Трійцю прибирають оселі та прикрашають їх зеленими гілками.

Аби поринути в атмосферу духовного піднесення, моляться вдома та йдуть до церкви. А ще — тепло вітають одне одного зі святами. Привітання з Трійцею своїми словами та у віршах — читай в матеріалі.

Привітання з Трійцею своїми словами

Привітати рідних та друзів зі святом можна особисто при зустрічі, а можна — у телефонній розмові. Ми допоможемо тобі знайти для цього щирі та відверті слова.

Вітаю зі святом Святої Трійці! Бажаю, щоб небесні охоронці завжди були за спиною. Щоб прикрощі, смуток та негаразди розсіялися і поступилися місцем миру, радості та спокою. Нехай віра в краще разом зі свіжим літнім повітрям оселиться у твоєму домі. Добра тобі та добробуту!

***

Вітаємо тебе із чудовими Зеленими святами! Бажаємо, щоб ти й твоя родина були завжди під Божим захистом, нехай у твоєму домі буде достаток, затишок та спокій. Бажаємо здоров’я, щастя та кохання!

***

Вітаю зі світлим православним святом — Трійцею! Відчини вікно, впусти літо та святе благословення! Нехай Отець, Син і Святий Дух оберігають твою сім’ю, приносячи в дім лише душевний спокій, міцне здоров’я та віру в краще.

Привітання зі Святою Трійцею в прозі у коротких смс

Як правильно вітати зі святом? Якихось християнських правил на цей день не існує. Але у церкві зазвичай освячують зелені гілочки — їх можна подарувати близьким та знайомим. Запросити друзів в гості. А якщо вони далеко — хоча б послати привітання з Трійцею в смс.

Зі світлим святом Трійці! Бажаю тепла у душі, миру, добра, щирої віри. Нехай Господь зберігає та благословляє. Зі святом!

***

Вітаю з Зеленими святами! Нехай Дух, що зійшов з небес, принесе чудеса у твоє життя! Бажаю небесного благословення, спокою на серці, не знати смутку та горя! Більше радості та добра!

***

Вітаю з Трійцею, і в це чудове свято хочу побажати миру та щастя в житті! Добра і ладу в сім’ї, любові та спокою на серці! Натхнення та втіхи на душі, добрих надій та світлих почуттів у кожному дні!

***

У Зелені свята щиро вітаю. Світла і радості бажаю в житті, добра і щастя — в домі, щирості та добра — в душі, любові та натхнення — у серці, світу над головою, сонячної погоди — за вікном.

***

Вітаю із днем ​​Святої Трійці. Нехай тебе завжди оберігає Святий отець, Святий дух відганяє нещастя і наставляє на правильну дорогу, а Святий Син дає підтримку та опору у скрутну хвилину.

Привітання з Трійцею у віршах

А якщо твоя душа прагне поезії — привітання та побажання щастя, добра та усіляких гараздів можна висловити і у віршах. Читай невеличку добірку — і обирай, що сподобалося.

Трійця славна вже прийшла,

Свято в хати принесла!

Сходи в церкву, не лінуйся

Із Всевишнім поспілкуйся.

Всім здоров’я побажай

І мене не забувай!

***

На свято Трійці вам бажаю

Любові, радості, добра,

Хай миру й спокою без краю

Дарує літня вам пора!

***

В житті по-різному буває

Не завжди квіти, радість, спів.

Та все ж нехай вас обминають

Незгоди, гордість, сум і гнів.

Ростіть дітей на славу людям

І будьте щирі на добро

Вам все віддасться, все в вас буде

Кохання, спокій і тепло.

Із Зеленими вас святами!

***

Трійцю весело стрічай!

І Ісуса прославляй!

Щастя і добра родині!

Миру нашій Україні!

***

Нехай Трійця тобі

Свої подарунки дарує:

Везінням в долі,

Любов’ю хай обдарує,

Господня благодать

Нехай на тебе проллється,

Щоб жити і процвітати –

І все в житті вдається!

Тепер ти знаєш, що можна побажати на Зелені свята. Нехай вони стануть світлими, радісними, і їх не затьмарюють сигнали тривог!

