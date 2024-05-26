Церковний календар на червень 2024: які великі та важливі свята відзначимо

У червні буде багато церковних свят! Тож віряни мають заздалегідь підготуватися. Календар церковних свят на червень розповість про історію та традиції. У нашому матеріалі розповідаємо, які будуть церковні свята у червні 2024, і що про них варто знати.

Церковний календар на червень 2024: які релігійні свята будуть у червні

13 червня — Вознесіння Господнє

На четвер 13 червня припадає Вознесіння Господнє. Щороку воно має різну дату, бо залежить від Великодня. Вознесіння Господнє відзначають на 40-й день після найбільшого християнського свята.

Саме на 40-й день Ісус Христос зібрав апостолів на горі Елеон, після чого благословив їх і вознісся на небо. Що можна і не можна робити на Вознесіння Господнє — читай у цьому матеріалі.

23 червня — Трійця. Зелені свята. П’ятдесятниця

Трійця чи П’ятдесятниця — ще одне велике християнське свято. У християн західного обряду свято має найвищий статус торжества. А для християн східного — входить до дванадесятих свят. Які є звичаї та традиції на Трійцю — читай тут.

Перед Вознесінням Ісус заповідав сходження Святого Духа на апостолів. Тож свято Трійці означає появу Всевишнього у трьох іпостасях — Бога-Отця, Сина і Святого Духа.

Свято має і давню назву — Зелені свята, адже в давнину люди прикрашали свої домівки в цей час зеленню та гілками.

Трійцю заведено відзначати нічним богослужінням. У цей день родини збираються за святковим столом та дарують одне одному невеликі подарунки.

24 червня — день Святого Духа

Це свято у християн заведене для вшанування Святого Духа — третьої іпостасі Всевишнього. У цей день варто відвідати церкву, помолитися за померлих та поставити свічки. Можна збирати трави, гілки берези. Усі рослини будуть цілющими та корисними.

26 червня — преподобного Давида

На 26 червня припадає день вшанування преподобного Давида. Він був земним ангелом і небесним чоловіком, жив у V-VI ст. У молодому віці він лишив Месопотамію, щоб йти за Господом зі своїм хрестом.

Він став ченцем у монастирі Святих Феодора і Меркурія. Пізніше Давид став жити на мигдальному дереві і терпляче зносив всі погодні умови. Він казав, що не спуститься з дерева, поки Господь не дасть йому знамення і не пройде три роки.

Коли йому явився ангел і передав бажання Бога, він спустився та віддалився у келію. Там він провів 70 років. За переказами, Давид міг брати до рук палаюче вугілля. Його мощі зберігаються в Салоніках у монастирі святої Феодори.

29 червня — Петра і Павла

29 червня християни вшанують апостолів Петра і Павла. Петро був сином рибалки, і першим, хто визнав Ісуса Христа месією. А Павло — спершу був гонителем християн, та невдовзі став проповідником християнства.

Апостоли прийняли мученицьку смерть за віру. У цей день віряни моляться до них про захист і заступництво. Дізнатися більше цікавого про день Петра та Павла можна за цим посиланням.

30 червня — неділя Всіх святих

Восьму неділю після Великодня християни називають неділею Всіх святих. Цей день завершує коло рухомих свят, і є вшануванням усіх святих — канонізованих та невідомих.

Християнами західного обряду це свято відзначається 1 листопада, і має найвищий ранг торжества. У християн східного обряду — справляється у першу неділю після П’ятидесятниці. У цей день можна відвідати церкву, помолитися до святих та поставити свічки.

Довідково: на головному фото — Спасо-Преображенський собор у Чернігові, зведений близько 1030 року. Головна споруда Чернігівського князівства та пам’ятка давньоруського зодчества.

Входить у п’ятірку найдавніших храмових споруд України. Нині його реставрують та прибирають всередині після понад 30-річної оренди УПЦ МП.

Працівники прибирають у заповіднику та храмі своїми силами, тож просять небайдужих громадян та меценатів долучитися до відновлення пам’ятки.

Раніше ми ділилися церковним календарем на 2024 рік.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.