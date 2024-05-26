Церковний календар на червень 2024: які великі та важливі свята відзначимо

У червні буде багато церковних свят! Тож віряни мають заздалегідь підготуватися. Календар церковних свят на червень розповість про історію та традиції. У нашому матеріалі розповідаємо, які будуть церковні свята у червні 2024, і що про них варто знати.
На четвер 13 червня припадає Вознесіння Господнє. Щороку воно має різну дату, бо залежить від Великодня. Вознесіння Господнє відзначають на 40-й день після найбільшого християнського свята.
Саме на 40-й день Ісус Христос зібрав апостолів на горі Елеон, після чого благословив їх і вознісся на небо. Що можна і не можна робити на Вознесіння Господнє — читай у цьому матеріалі.
Трійця чи П’ятдесятниця — ще одне велике християнське свято. У християн західного обряду свято має найвищий статус торжества. А для християн східного — входить до дванадесятих свят. Які є звичаї та традиції на Трійцю — читай тут.
Перед Вознесінням Ісус заповідав сходження Святого Духа на апостолів. Тож свято Трійці означає появу Всевишнього у трьох іпостасях — Бога-Отця, Сина і Святого Духа.
Свято має і давню назву — Зелені свята, адже в давнину люди прикрашали свої домівки в цей час зеленню та гілками.
Трійцю заведено відзначати нічним богослужінням. У цей день родини збираються за святковим столом та дарують одне одному невеликі подарунки.
Це свято у християн заведене для вшанування Святого Духа — третьої іпостасі Всевишнього. У цей день варто відвідати церкву, помолитися за померлих та поставити свічки. Можна збирати трави, гілки берези. Усі рослини будуть цілющими та корисними.
На 26 червня припадає день вшанування преподобного Давида. Він був земним ангелом і небесним чоловіком, жив у V-VI ст. У молодому віці він лишив Месопотамію, щоб йти за Господом зі своїм хрестом.
Він став ченцем у монастирі Святих Феодора і Меркурія. Пізніше Давид став жити на мигдальному дереві і терпляче зносив всі погодні умови. Він казав, що не спуститься з дерева, поки Господь не дасть йому знамення і не пройде три роки.
Коли йому явився ангел і передав бажання Бога, він спустився та віддалився у келію. Там він провів 70 років. За переказами, Давид міг брати до рук палаюче вугілля. Його мощі зберігаються в Салоніках у монастирі святої Феодори.
29 червня християни вшанують апостолів Петра і Павла. Петро був сином рибалки, і першим, хто визнав Ісуса Христа месією. А Павло — спершу був гонителем християн, та невдовзі став проповідником християнства.
Апостоли прийняли мученицьку смерть за віру. У цей день віряни моляться до них про захист і заступництво. Дізнатися більше цікавого про день Петра та Павла можна за цим посиланням.
Восьму неділю після Великодня християни називають неділею Всіх святих. Цей день завершує коло рухомих свят, і є вшануванням усіх святих — канонізованих та невідомих.
Християнами західного обряду це свято відзначається 1 листопада, і має найвищий ранг торжества. У християн східного обряду — справляється у першу неділю після П’ятидесятниці. У цей день можна відвідати церкву, помолитися до святих та поставити свічки.
Довідково: на головному фото — Спасо-Преображенський собор у Чернігові, зведений близько 1030 року. Головна споруда Чернігівського князівства та пам’ятка давньоруського зодчества.
Входить у п’ятірку найдавніших храмових споруд України. Нині його реставрують та прибирають всередині після понад 30-річної оренди УПЦ МП.
Працівники прибирають у заповіднику та храмі своїми силами, тож просять небайдужих громадян та меценатів долучитися до відновлення пам’ятки.
Раніше ми ділилися церковним календарем на 2024 рік.
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