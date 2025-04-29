Свята

День Петра та Павла 2025: які прикмети, традиції та як наші предки відзначали це свято

Богдана Макалюк, журналістка сайту 29 Квітня 2025, 15:45
День Петра та Павла 2025
Фото Pexels
петра і павла 2025
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