День Петра та Павла 2025: які прикмети, традиції та як наші предки відзначали це свято

День Петра і Павла — одне із церковних свят. Це день вшанування пам’яті двох верховних апостолів.

Святі апостоли, відомі як послідовники Христа, розпочали свою місію після його смерті та воскресіння, проповідуючи Євангеліє по всьому світу.

З 2025 року православні українці вшановують День Петра та Павла 29 червня. До цього дня віряни з усього світу моляться святим за захист і заступництво.

Традиції у День Петра та Павла

Цього церковного свята заведено вранці сходити до церкви. Там зазвичай віряни моляться перед іконами апостолів Петра і Павла та просять у них заступництва та благословення.

Крім того, у цей день можна святити воду та різнотрав’я. Раніше його люди мали збирати власноруч.

Дім напередодні свята наші предки прибирали, білили стіни й прикрашали ікони та вікна рушниками.

Увечері потрібно приготувати вечерю та подати страви з риби. Вечеря має бути щедрою, адже це перший день після закінчення посту.

За столом могли співати такі рядки: “А на Петра вода тепла, лиш би купатися, ой, на Петра личко біле, лиш би цілуватися”. Їжу зі столу після святкування не прибирали, аби вшанувати пам’ять померлих родичів.

На додачу важливо було приготувати мандрики — коржики з пшеничного тіста, сироватки, маслянки, яєць та сиру. Вони були схожі на сучасні сирники, а їхня назва пов’язана з мандрами апостолів.

На День Петра та Павла розпочинався період весіль. Раніше вважали, що пари, які одружаться в цьому місяці, будуть щасливими все життя. А також цього дня відкривали рибальський сезон.

Також молодь могла просто влаштовувати гуляння на полях, але пізніше починалась активна робота зі збору врожаю.

Прикмети на День Петра та Павла

якщо йде дощ, урожай зерна буде хорошим;

якщо у цей день жарко, чекай морозного Різдва;

якщо на Петра та Павла буде холодно, рік буде голодний;

наші предки вважали, що якщо не спати в ніч на Петра та Павла, то наступний рік у тебе буде щастя та здоров’я;

якщо зозуля перестала кувати за тиждень до свята, то зима буде ранньою;

не можна їсти фрукти та овочі нового врожаю, оскільки це може призвести до неврожаю наступного року.

Що не можна робити на День Петра та Павла

Віряни кажуть, що є кілька речей, які не можна робити у День Петра і Павла. Якщо ти порушиш заборони, то можеш накликати на себе біду. Цього дня не можна:

займатися важкою фізичною роботою та домашніми справами;

шити та в’язати, займатися рукоділлям;

купатися у водоймищах — підвищується ймовірність нещасного випадку на воді;

давати й брати щось у борг;

ходити в ліс.

А раніше ми розповідали, яка історія свята Петра та Павла.

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