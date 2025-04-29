Свята

Петра і Павла 2025: коли відзначаємо і чому цей день має особливу силу

Ольга Петухова, редакторка сайту 29 Квітня 2025, 15:15
петра і павла 2025
Фото Pexels
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