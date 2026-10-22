Стиль життя Свята

День Святого Миколая 2026: дата, традиції добра і дива — святкуємо по-українськи

Ольга Петухова, редакторка сайту 22 Жовтня 2026, 12:30 5 хв.
Коли день Святого Миколая: дата
Фото Pexels

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