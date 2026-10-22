День Святого Миколая 2026: дата, традиції добра і дива — святкуємо по-українськи

Про його таємні добрі вчинки знали не з його слів, а з чужих вдячних голосів. Та коли його доброту та мудрість помітили, Миколай став єпископом Міри — маленького міста Лікії. І це був не просто церковний титул: він дбав про людей, піклувався про бідних, захищав сиріт і вдів.

Саме у ролі єпископа він прославився численними чудесами. Легенди оповідають, що він рятував мореплавців від бурі, зцілював хворих і підтримував тих, хто потрапив у біду.

Але найбільш відома історія, яка пояснює нашу сучасну традицію залишати подарунки у взутті чи шкарпетках, і звучить вона так:

У місті жила бідна родина з трьома доньками. У них не було грошей на придане, і дівчата були приречені на важке життя.

Миколай дізнався про їхню біду і, щоб допомогти непомітно, підкинув уночі мішечки із золотом. Легенда каже, що він кинув їх просто в дім, і один із мішечків випадково потрапив у черевики, які сушили на каміні.

Саме з цього випадку й виникла традиція залишати на ніч взуття або маленькі мішечки для подарунків.

Після смерті Святого Миколая 6 грудня 343 року пам’ять про нього розрослася у сотні історій. А День Святого Миколая у середньовічній Європі став одним з найбільш очікуваних днів зими.

Коли День Святого Миколая почали святкувати в Україні — традиції свята

В нашу землю Миколай прийшов разом із християнством — тихо, як приходять добрі звістки. У Київській Русі його шанували як покровителя мандрівників, воїнів та землеробів.

Але звичай дарувати дітям подарунки з’явився пізніше — він потрапив в Україну із Західної Європи, особливо з польсько-литовських земель.

Саме тоді в українських родинах з’явилися перші “миколайчики” — то були прості подаруночки: пряники, горішки, теплі рукавички, які чекали дітей під подушкою.

Та в різних регіонах України обдаровували дітей і святкували дещо по-різному. Приміром, у Львові до середини двадцятого століття існувала популярна традиція, коли Святий Миколай ходив по домівках, заходив у дім та розмовляв із дітьми. Він питав, чи були слухняні, а за ним ходили янголята — символ добра — і чортики — символ гріхів.

А от у деяких селах на Волині існувало повір’я, що в ніч на Миколая треба вийти у двір і попросити святого зберегти худобу від хвороб та хижаків.

На Поділлі любили співати миколаївських пісень — щось середнє між колядками і щедрівками.

Увечері дівчата іноді збиралися й ворожили на Миколая: хто побачить свого судженого — до тієї прийдуть свататися наступного року.

У багатьох селах побутував красивий звичай: на Миколая ніхто не сварився, бо вірили, що святий може забрати мир з родини на цілий рік.

На Поліссі до свята часто пекли особливе миколаївське печиво у формі зірок або пташок — для дітей і як оберіг дому.

А у Києві традиція Миколая особливо розквітла у 19-20 століттях, коли почали влаштовувати перші дитячі благодійні акції. У цей день відвідували сиротинці, лікарні, приносили солодощі й іграшки — багато сучасних благодійних ініціатив виросли саме в цих давніх заходів.

Цікаво, що діти 200-300 років тому писали зовсім інші листи до Миколая. В них не стільки просили про подарунки, скільки сповідувалися про свою поведінку. Діти розповідали, чи слухалися батьків, чи допомагали по господарству, чи не лаялися і ходили до церкви та чи не брали чужого.

А от просили найнеобхідніші або зовсім прості речі: теплий одяг, черевики, нову книжку, стрічку, гребінчик, пряник, гроші на навчання або на свічку для церкви.

Нині в Україні День Святого Миколая — це не просто дитяче свято подарунків. Це день, коли можна і потрібно самому творити добро.

Війна зробила наш світ іще більш вразливим, число знедолених людей зросло, і йти шляхом Святого Миколая, як ніколи, на часі.

Хочеш знати все про подарунки на Миколая — розказуємо, що покласти під ялинку дитині.