Китайський новий рік 2027: дата свята та традиції, які мають принести достаток

На відміну від звичного нам 1 січня, дата Китайського Нового року постійно змінюється, адже її визначають за традиційним місячно-сонячним календарем.

Коли у 2027 році прийде Китайський Новий рік і як його зустрічатимуть на батьківщині — про традиції та дати святкування у матеріалі Вікон.

Коли Китайський Новий рік 2027: дата і хто символ року

Китайський Новий рік 2027 настане у суботу, 6 лютого. Святкування триматиме не один день, а два тижні, і завершиться 20 лютого Фестивалем ліхтарів.

І тут найцікавіше: 2027-й буде роком Вогняної Кози, або Вівці. Саме з 6 лютого 2027 цей знак змінить Вогняного Коня, який символічно відповідає за 2026 рік.

Загалом у китайському зодіаку дванадцять тварин, які змінюють одне одного у раз і назавжди заведеному порядку.

Вогонь при цьому є одним із п’яти традиційних елементів, тому повний символ 2027 року — Вогняна Коза.

Китайський Новий рік 2027: традиції

Підготовка в китайців до свята розпочинається за кілька тижнів. Вони генерально прибирають оселі, викидають все старе, аби вимести геть торішні негаразди.

Вхідні двері обов’язково прикрашають червоними ієрогліфами “фу” (щастя) та ліхтариками, бо вважається, що червоний колір — головна зброя проти злих духів.

А що ж на столі? Головна страва святкового меню на Китайський Новий рік — пельмені цзяоцзи, форма яких нагадує старовинні золоті злитки. Звідси повір’я: їси більше — стаєш багатшим.

Також подають цілу рибу, що символізує достаток, та солодкі рисові кульки для родинної єдності.

Саме святкування триває до 20 лютого 2027! Дорослі дарують дітям та неодруженим родичам червоні конверти “хунбао” із грошима — найкращий спосіб побажати багатства.

На вулицях зазвичай гримлять феєрверки, під гуркіт барабанів танцюють велетенські Дракони та Леви.

Фінал цієї вибухової вечірки — казкове Свято ліхтарів, коли небо спалахує тисячами вогнів, ніби відкриваючи шлях до нового, щасливого та заможного року!

Читай більше про символ 2027 року і чого чекати від Вогняної кози іншим знакам східного гороскопу.

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