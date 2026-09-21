Стиль життя Свята

Коли Великдень у 2027 році: між святом католиків і православних буде п’ять тижнів

Ольга Петухова, редакторка сайту 21 Вересня 2026, 21:00 2 хв.
великдень 2027
Фото Pexels

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