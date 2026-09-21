Коли Великдень у 2027 році: між святом католиків і православних буде п’ять тижнів

У 2027 році Великдень подарує нам велетенський розрив у датах святкування різних релігійних конфесій.

Тож коли святкуємо Великдень 2027 і чому існують різні способи підрахунків дня свята — читай у матеріалі.

Коли Великдень у 2027 році у православних та католиків

Західні християни (католики) відзначать Воскресіння Христове надзвичайно рано — 28 березня 2027 .

Натомість православні та греко-католики в Україні святкуватимуть його аж через п’ять тижнів — 2 травня 2027 .

Звідки ж виникає ця велика різниця?

Усі християни опираються на єдине правило Першого Вселенського собору 325 року: Великдень настає в першу неділю після першої Повні місяця, яка слідує за днем весняного рівнодення. Проте спосіб обчислення дати у конфесій відрізняється.

Західна церква розраховує весняне рівнодення за точним григоріанським календарем — 21 березня.

Східна церква для вирахування Пасхалії досі використовує старий юліанський календар. Через це у православних “церковне рівнодення” запізнюється на 13 днів.

Через використання різних систем обчислення фаз Місяця — реальної астрономічної та умовної традиційної — перший весняний місяць для двох конфесій часто припадає на абсолютно різні дні.

У 2027 році це розходження спрацює на максимум: коли католики понесуть освячувати кошики, православні лише почнуть входити у суворий Великий Піст.

Втім, ця різниця лише нагадує, як багато існує різних традицій навколо одного великого свята, яке поєднує нас усіх.

А ще поцікався у нашому іншому матеріалі, які є забуті українські традиції Великодня.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!