Стиль життя Свята

Щирі та душевні привітання у прозі та віршах із Днем фармацевта 2026

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 19 Вересня 2026, 08:30 2 хв.
вітання з днем фармацевта
Фото Pexels

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