Щирі та душевні привітання у прозі та віршах із Днем фармацевта 2026

День фармпрацівника щорічно відзначають у третю суботу вересня. Цього року День фармацевта в Україні святкуватимуть 19 вересня. У нашому матеріалі ти знайдеш щирі та душевні привітання у віршах та прозі, якими можеш поділитися зі знайомими фармацевтами.

З Днем фармацевта 2026: привітання у віршах та прозі

Фармацевти часто допомагають нам, коли немає можливості відвідати лікаря. Тому для багатьох вони стають справжніми рятівниками. День фармацевта в Україні святкують уже давно, це свято не нове.

Якщо у тебе є знайомі фармацевти, привітай їх із професійним святом. Вибирай щире та душевне привітання, яке сподобалося найбільше.

Вітаю з Днем фармацевта! Хочу побажати міцного здоров’я, щастя, успіхів у роботі та багато вільного часу. Нехай робота дарує задоволення, а люди — радість!

У День фармацевта хочу побажати успіхів, натхнення та наснаги. Хай відпочинок та задоволення не оминають, а робота високо оцінюється людьми!

Вітаю Вас із Днем фармацевта! Ваша робота дуже цінна і потрібна! Бажаю мирного неба, радісних моментів та приємної роботи, а ще — задоволених клієнтів!

Дорогі фармацевти, щиро вітаємо вас із професійним святом! Ви даруєте нам здоров’я і життя. Бажаємо енергії, успіхів у роботі, благополуччя і здоров’я. Нехай вашу роботу завжди цінують інші.

Вітаю тебе з Днем фармацевта! Твоя робота — професійна та дуже важлива! Ти захищаєш від хвороб та даєш поради у скрутну хвилину. Бажаю міцного здоров’я, щастя і легкої роботи.

Привітання з Днем фармацевта 2026 у віршах

Фармацевтів України,

Ми вітаємо в цей день,

Багато радості бажаємо,

Довгих і щасливих днів.

Вітаємо зі святом!

Хай праця буде до душі!

Хай дні проходять радісно!

Хай мир панує у сім’ї!

Хто розбирається у ліках,

Глянувши лише на рецепт,

Зрозуміє відразу ваш діагноз!

Звичайно, це фармацевт!

Ми від душі тобі бажаємо,

Звичайно, тільки добра!

Тебе сьогодні ми вітаємо!

Нехай не буде в житті зла.

Підтримувати здоров’я,

Розшифрувати рецепт

З особливою любов’ю

Допоможе фармацевт.

І ми йому відповімо,

А може й заспіваємо:

Ти — кращий за всіх на світі

На терені своєму!

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