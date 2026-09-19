Щирі та душевні привітання у прозі та віршах із Днем фармацевта 2026

День фармпрацівника щорічно відзначають у третю суботу вересня. Цього року День фармацевта в Україні святкуватимуть 19 вересня. У нашому матеріалі ти знайдеш щирі та душевні привітання у віршах та прозі, якими можеш поділитися зі знайомими фармацевтами.
З Днем фармацевта 2026: привітання у віршах та прозі
Фармацевти часто допомагають нам, коли немає можливості відвідати лікаря. Тому для багатьох вони стають справжніми рятівниками. День фармацевта в Україні святкують уже давно, це свято не нове.
Якщо у тебе є знайомі фармацевти, привітай їх із професійним святом. Вибирай щире та душевне привітання, яке сподобалося найбільше.
- Вітаю з Днем фармацевта! Хочу побажати міцного здоров’я, щастя, успіхів у роботі та багато вільного часу. Нехай робота дарує задоволення, а люди — радість!
- У День фармацевта хочу побажати успіхів, натхнення та наснаги. Хай відпочинок та задоволення не оминають, а робота високо оцінюється людьми!
- Вітаю Вас із Днем фармацевта! Ваша робота дуже цінна і потрібна! Бажаю мирного неба, радісних моментів та приємної роботи, а ще — задоволених клієнтів!
- Дорогі фармацевти, щиро вітаємо вас із професійним святом! Ви даруєте нам здоров’я і життя. Бажаємо енергії, успіхів у роботі, благополуччя і здоров’я. Нехай вашу роботу завжди цінують інші.
- Вітаю тебе з Днем фармацевта! Твоя робота — професійна та дуже важлива! Ти захищаєш від хвороб та даєш поради у скрутну хвилину. Бажаю міцного здоров’я, щастя і легкої роботи.
Привітання з Днем фармацевта 2026 у віршах
Фармацевтів України,
Ми вітаємо в цей день,
Багато радості бажаємо,
Довгих і щасливих днів.
Вітаємо зі святом!
Хай праця буде до душі!
Хай дні проходять радісно!
Хай мир панує у сім’ї!
Хто розбирається у ліках,
Глянувши лише на рецепт,
Зрозуміє відразу ваш діагноз!
Звичайно, це фармацевт!
Ми від душі тобі бажаємо,
Звичайно, тільки добра!
Тебе сьогодні ми вітаємо!
Нехай не буде в житті зла.
Підтримувати здоров’я,
Розшифрувати рецепт
З особливою любов’ю
Допоможе фармацевт.
І ми йому відповімо,
А може й заспіваємо:
Ти — кращий за всіх на світі
На терені своєму!
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