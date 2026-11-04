Що робити, коли зійшла цибуля на зиму: як врятувати врожай

Останніми роками осінь часто є теплою та без заморозків. Проте така погода може вплинути на озиму цибулю, якщо вона вже висаджена в ґрунт. Якщо в тебе так і сталося, читай, що робити, коли зійшла цибуля на зиму.

Що робити, коли зійшла цибуля на зиму: поради

Якщо озима цибуля проросла восени, потрібно терміново рятувати врожай. Найбільша небезпека для цибулі — замерзання. Тому рятувати пророслу цибулю доведеться від цього.

Спершу слід промульгувати ґрунт пухкою землею. Промульгувати можна опалим листям, сіном чи торфом. Якщо ж займатися додатково цибулею не хочеться, можна викопати пророслу цибулю та посадити нову. Цей спосіб можна використати, якщо ростки з-під землі ледь видно.

Якщо цибуля зійшла на зиму і досягла кількох сантиметрів, можна зрізати зелені пера. Але таку цибулю можна залишити на зелень. Якщо цибуля проросла надто сильно, підійдуть лише стрілки для приготування салатів, таку цибулю слід викопувати.

Помилкою, чому зійшла цибуля на зиму восени є неправильні дати висаджування. Коливання погоди могли заплутати городників, тому в періоди, коли було достатньо прохолодно, цибулю висадили в ґрунт. А пізніше — температура повітря підвищилася, і цибуля зійшла.

Також серед помилок є невдалий розмір цибулин — занадто великий. Сівок для висадки має бути розміром 1-1,5 см. Цибулини, що мають більший розмір, проростають швидше.

Теплий та вологий ґрунт, який має погану вентиляцію, стимулює швидке проростання цибулі. Тому для висадки озимої цибулі вибирай правильну ділянку на городі.

Навесні озиму цибулю після того, як зійде сніг, потрібно підживити. Використай для цього азотовмісні добрива. Врожай буде дуже раннім, збирати його можна вже на початку літа.

Раніше ми розповідали, чим обробити цибулю перед посадкою на зиму — добірка способів з усім, що точно знайдеться під рукою.

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