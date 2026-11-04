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Що робити, коли зійшла цибуля на зиму: як врятувати врожай

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 04 Листопада 2026, 17:30 2 хв.
зійшла цибуля на зиму що робити
Фото Pexels

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