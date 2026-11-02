Як доглядати за виноградом восени: готуємо улюблену рослину до холодів

Кожен господар знає, що восени виноград потребує особливого догляду. Надто якщо його посадили нещодавно й гілля рослини ще зовсім молоде.

Яким має бути догляд за виноградом восени і як правильно обрізати виноград? Практичні поради про те, коли обрізати виноград восени і як це правильно зробити, — у матеріалі.

Як доглядати за виноградом восени: практичні поради

Як визначити, чи готовий виноград до зими? Якщо у винограду багато висохлих гілок, він готовий пережити холоди. Гілля має бути теплим на дотик.

Якщо на винограді напередодні зими багато зелених гілок, є велика ймовірність того, що він замерзне. Перед зимою з винограду спочатку потрібно зібрати врожай.

Після цього треба вирізати усі слабкі пагони, тобто ті, які тонші за 6 мм.

Далі підгодуй виноград. Для цього ідеально підійде калій. Саме він допомагає винограду швидше дозріти. Обприскують листя, можна поливати під корінь. На верхні листки потрібно бризкати калієм небагато, до шести – восьми разів (двічі – тричі на місяць).

Після підживлення виноград необхідно полити — щонайменше два – три відра води під кожен кущ. Далі можна обрізати кущ (роблять це найчастіше наприкінці жовтня).

Як обрізати виноград восени

Починати обрізати молодий однорічний виноград потрібно з підрізання всіх пагонів та листя.

Обрізай гілки після кожних п’яти – шести бруньок. Молоді гілки винограду кріпи одна до одної дротом, щоб вони не впали на землю.

Трирічний та старий виноград потрібно обрізати інакше. Якщо близько до основи куща росте лоза (як це найчастіше буває), обріж її на три бруньки. Це буде сучок заміщення. Саме з нього наступного року виростуть два – три побіги.

Запас лози та бруньок залишай із надлишком. Якщо зима буде холодною, шанс того, що урожай буде хорошим, збільшується.

Відрізай пеньки та зайві лози. Їх можна використовувати для пророщування винограду взимку із живців.

Як укрити виноград на зиму

Укриття винограду на зиму — дуже важливий етап у виноградарстві. Від цього залежить майбутній урожай на винограднику.

Після обрізання винограду прикореневі місця потрібно посипати перегноєм (до 10 см), і через два – три тижні з настанням холодів накривай рослину.

Пам’ятай, що перед укриттям виноград поливають залізним купоросом.

Найдешевший, не трудомісткий і надійний спосіб укриття винограду:

Візьми цукровий мішок.

Розріж його навпіл та утепли ним корінь рослини.

Щоб мішок тримався, зверху поклади землю. Мішковина добре пропускає свіже повітря і не дасть рослині замерзнути.

Додаткові поради, як доглядати за виноградом восени

Не забувай, що важливо очистити виноград від опалого листя та залишків рослин, аби зменшити ризик розвитку хвороб у рослини.

Також потрібно захистити лози від шкідників. Для цього можна обробити виноградник спеціальними фунгіцидами та інсектицидами, якщо наявні ознаки хвороб.

Ще варто накрити ґрунт навколо виноградників органічними матеріалами, зокрема соломою, компостом чи тирсою. Це потрібно, аби зберегти вологу та запобігти перемерзанню коріння.

І найпростіша порада, про яку дехто може просто забути, — полив. Адже навіть після настання морозів виноградник має чимось живитись. Тому ще восени варто достатньо поливати лози.

Раніше ми писали, коли садити виноград восени та як це правильно зробити.

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