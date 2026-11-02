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Робот-пилосос за 10 000, 15 000 або 20 000+ грн: за що варто переплатити, а на чому заощадити

Марина Слизовська, редакторка сайту 02 Листопада 2026, 12:40 7 хв.
Робот-пилосос
Фото Unsplash

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