Робот-пилосос за 10 000, 15 000 або 20 000+ грн: за що варто переплатити, а на чому заощадити

Сусідні лінійки роботів-пилососів розрізняються за ціною на 5 000-10 000 ₴, хоча за коротким описом пристрої різних класів здаються практично однаковими. І в базових серіях, і в дорогих моделях виробники заявляють високу потужність всмоктування, сухе та вологе прибирання, а також керування зі смартфона.

Через подібну схожість характеристик непросто відразу визначити, чим на практиці відрізняються ці категорії і яку суму доцільно закладати на покупку для свого житла. Розберемо конструктивні відмінності приладів, порівняємо рівні 10 000, 15 000 та 20 000+ ₴ та з’ясуємо, де доплата виправдана, а на чому можна заощадити.

Що насправді формує вартість робота-пилососа для дому

Ціна автоматичного прибирача визначається насамперед вузлами, які безпосередньо контактують із брудом. Заявлені виробниками 8 000-12 000 Па вимірюються на моторі при піковому навантаженні у власних лабораторіях. Однак у тестах лабораторії Vacuum Wars із манометром на корпусі щітки середній показник становить лише 0.99 кПа.

Для якісного очищення килимів від вовни куди важливіше повітряний потік та геометрія ролерів. Найбільш вдалі щітки проти сплутування знижують намотування волосся до 0% проти середніх 38%, доводячи перевагу продуманої механіки над цифрами тиску.

Другий фактор собівартості — навігаційний комплекс, що задає траєкторію руху приміщенням. Моделі з гіроскопами пересуваються змійкою, тоді як далекомір LiDAR сканує простір на 360° незалежно від освітлення.

У більш дорогих серіях до лазера додають структуроване світло або AI-камери для розпізнавання дрібних перешкод: дротів, іграшок або слідів тварин. За спостереженнями фахівців Алло, для вільних проходів достатньо звичайного лідара, встановленого більш ніж у 160 моделях, а оптичне розпізнавання виправдане, коли вдома є діти чи тварини.

Третім інженерним блоком залишається механіка вологого збирання твердих покриттів. Статична мікрофібра лише протирає поверхню, тоді як для плям необхідні диски зі швидкістю обертання до 200 об/хв. За вимірами платформи RTINGS, подвійні обертові мопи помітно краще відтирають сліди на ламінаті або плитці.

Для житла з килимами необхідний автопідйом насадок. Ліфт піднімає вологу тканину на 7-15 мм при заїзді на ворс, захищаючи покриття від зайвої вологи.

Який робот-пилосос купити: за 10 000, 15 000 або 20 000 ₴

Поділ за ціною умовний, адже під час розпродажів вартість техніки знижується. Тому весь каталог роботів-пилососів зручно ділити на три орієнтовні рівні, починаючи з базових рішень за 6000-12500 ₴. У цій категорії близько 10 000 ₴ виділяються Xiaomi S40 та H40, оснащені повноцінним LiDAR, сухим прибиранням та протиранням пилу статичною тканиною.

Фахівці Алло радять навіть за мінімального бюджету віддавати перевагу лазерній навігації для послідовного обходу кімнат. Компромісом залишається ручне прання серветки, хоча бази з автовивантаженням сміття в мішок на 90 днів зустрічаються вже за 11 500 ₴.

Сегмент близько 15 000 ₴ охоплює пропозиції за 13 000–17 000 ₴ та розрахований на сім’ї з дітьми та тваринами. Тут з’являються подвійні диски, що обертаються, з автопідйомом на 10 мм. Прикладом збалансованого оснащення є Roborock QR 798 за 14 000 ₴ або Xiaomi H50 за 17 000 ₴ з комплексом самообслуговування.

Станція автоматично спустошує пилозбірник, а також стирає та сушить мопи після циклу. Комплектація підходить для комбінованих покриттів, а датчики структурованого світла QR 798 запобігають зіткненням з меблями.

Діапазон від 20 000 ₴, що включає моделі від 19 000 до 28 000 ₴, орієнтований на великі площі та максимальну автономність. Станції цього класу часто нагрівають воду до 80°C і сушать насадки гарячим повітрям для вищої гігієни.

У Roborock Qrevo 5AE за 21 000 ₴ або Ecovacs N30 Pro Omni за 20 000 ₴ встановлено висувні мопи для ретельного очищення плінтусів. Для кімнат з низькими меблями інженери застосовують рухомий радар dToF, як у Xiaomi Robot Vacuum 5 за 27 000 ₴, який опускається до 9.5 см.

За що варто доплатити, а на чому можна реально заощадити

Аналіз показників показує, що дорогі налаштування потрібні далеко не в кожному будинку. Доплата виправдана за вузли, що знижують частку ручного догляду або захищають покриття для підлоги. При виборі варто звернути увагу на такі перевірені рішення:

Автопідйом мопів на 7-15 мм необхідний для квартир з килимами, щоб волога тканина не забруднила ворс. Гумова щітка із захистом від сплутування важлива за наявності улюбленців: ворсисті ролери швидко намотують шерсть і заклинюють. Диски, що обертаються, незамінні там, де щоденне відтирання плям на кухні або в передпокої — головне завдання приладу. Миюча станція актуальна на великих площах, де ручне полоскання серветок після кожної кімнати зводить зручність нанівець.

Зберігати бюджет без шкоди для чистоти можна на функціях, що не відповідають вашим сценаріям використання. Відмова від миючої бази на користь простого очищення пилозбірника збереже кошти, якщо вологе прибирання потрібно рідко. Оптична камера надмірна у вільному просторі без розкиданих дротів.

За оцінкою експертів маркетплейсу інноваційних товарів Алло, на гладкій підлозі тяга понад 10 000 Па та специфічні режими у додатку не дають відчутної різниці, тому кошти розумніше спрямувати на станцію чи щітки.

4 критичні нюанси, про які рідко попереджають

Крім паспортної потужності повсякденний комфорт залежить від неочевидних конструктивних деталей. В Алло рекомендують перевірити чотири практичні параметри перед покупкою:

Заміна розхідників. Оновлення фільтрів кожні 3-6 місяців, щіток, серветок та мішків потребує регулярних вкладень. Команда Алло нагадує, що протягом 5 років ці витрати можуть перевищити вартість самого приладу. Просвіт під меблями. Башточка LiDAR збільшує висоту до 9.65-10 см, тому під диван із зазором 8.5 см робот не проїде. Навіть висувний радар Xiaomi Robot Vacuum 5 опускається лише до 9.5 см, а корпуси заввишки близько 8 см зустрічаються лише у флагманах. Збої на темних килимах. Інфрачервоні датчики перепаду висоти сприймають чорний ворс як сходинку через поглинання пігментом променя. Прилад об’їжджає таку ділянку, а заклеювати рецептори небезпечно через ризик падіння зі сходів. Wi-Fi лише 2.4 ГГц. Більшість моделей Xiaomi, Roborock, Dreame та Ecovacs не підтримують діапазон 5 ГГц. При початковому підключенні роутер та смартфон повинні працювати на частоті 2.4 ГГц для стабільного сполучення.

Наочне порівняння популярних моделей

Наочно зіставити можливості трьох цінових категорій можна з прикладу актуальних моделей різного класу. Таблиця підсумовує ключові відмінності технічного обладнання:

Порівняння показників наочно показує, кожна конфігурація спроектована під певні побутові завдання. Базовий Xiaomi H40 забезпечує сухе збирання сміття без зайвих витрат.

Roborock QR 798 відмінно підходить для регулярного миття ламінату та плитки без ручного прання насадок. У той же час Roborock Qrevo 5AE розрахований на просторі квартири, де важливо промивати підлогу вздовж плінтусів і висушувати мопи теплим повітрям.

Висновок

Підсумковий вибір залежить від типу покриття для підлоги, площі житла і готовності обслуговувати техніку вручну. Моделі за 10 000 ₴ гарантують якісне регулярне сухе прибирання без переплат, сегмент 15 000 ₴ поєднує диски, що обертаються, і повноцінну станцію, а пристрої від 20 000 ₴ зводять участь людини до мінімуму. Доцільно підбирати прилад під умови конкретних кімнат, звертаючи увагу на конструкцію щіток та мопів.

Підібрати оптимальну комплектацію з урахуванням планування житла допомагає маркетплейс інноваційних товарів Алло, де зручно порівняти параметри лінійок та одразу замовити сумісні розхідники. Покупці можуть одночасно скористатися двома програмами лояльності — корпоративною “Алло Гроші” та коаліційною Fishka. “Відкрий Алло — закрий питання” з чистотою підлоги без переплат.

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