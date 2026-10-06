Коли в Києві включать опалення у 2026 році: що кажуть у КМДА

В опалювальний сезон 2026 року Київ входитиме без прив’язки до конкретної дати в календарі. Рішення про подачу тепла ухвалюватимуть з огляду на погоду та фактичну температуру повітря.

Наразі погодні умови дозволяють не поспішати з запуском опалення. Комунальники вже завершили основну частину підготовчих робіт, а час до початку сезону використовують для додаткових технічних заходів.

Коли включать опалення в Києві на зимовий сезон 2026

У Києві опалення почнуть подавати не в конкретний день, а після відповідного рішення міської влади, яке залежатиме від температури на вулиці.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, зараз погода дозволяє відкласти початок опалювального сезону. Це дає можливість комунальникам провести додаткові роботи на об’єктах теплопостачання.

Основна частина технічної підготовки вже завершена. Водночас фахівці продовжують виконувати роботи, які можна провести до моменту запуску системи.

Одним із головних орієнтирів для початку опалювального сезону є середньодобова температура повітря. Масове підключення житлових будинків розпочинають, коли температура опускається нижче +8°C і тримається на такому рівні протягом кількох днів. Тобто киянам не варто чекати опалення лише через настання певної календарної дати. Якщо на вулиці ще достатньо тепло, запуск системи можуть відкласти.

У КМДА також звертають увагу на необхідність економного використання енергоресурсів. За нинішніх погодних умов місто має можливість не витрачати газ та електроенергію раніше, ніж це необхідно.

Опалювальний сезон у Києві 2026: хто отримає тепло першим

Першими тепло можуть отримати об’єкти соціальної сфери — лікарні, дитячі садки та заклади освіти. Рішення про їхнє підключення ухвалюють керівники установ. Для цього вони подають відповідні заявки.

Житлові будинки підключатимуть уже після ухвалення рішення про початок опалювального сезону в місті.

Таким чином, дата появи тепла в квартирах залежатиме передусім від погоди. Якщо температура знизиться до необхідних показників, Київ розпочне подачу тепла в житловий фонд.

Підготовка теплового господарства столиці до сезону триває у плановому режимі. Основні технічні роботи вже виконані, тому зараз комунальні служби можуть зосередитися на додатковій підготовці мереж та обладнання.

У міській владі наголошують: поспішати з увімкненням опалення за теплої погоди немає потреби. Водночас після стійкого похолодання систему почнуть запускати.

Тож точну дату, коли в Києві з’явиться тепло, визначатимуть ближче до початку сезону — залежно від фактичних погодних умов.

Для мешканців столиці це означає, що опалення у 2026 році увімкнуть тоді, коли в цьому справді виникне потреба, а не просто через настання певного числа в календарі

А які діють тарифи з 1 серпня 2026 на газ, світло та воду — читай у нашому іншому матеріалі.

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