Для тебе Новини

Коли в Києві включать опалення у 2026 році: що кажуть у КМДА

Юлія Хоменко, редакторка сайту 06 Жовтня 2026, 18:00 3 хв.
Коли в Києві включать тепло у 2026 році: головна умова для старту сезону
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь