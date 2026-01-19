Куди скаржитися на відключення світла поза графіком та чому виникає така ситуація

Куди скаржитися на відключення світла — одне з головних питань серед українців нині. Раніше ми планували свій день відповідно до погоди, настрою чи самопочуття. Через повномасштабний напад РФ та атаки окупантів на обʼєкти критичної інфраструктури України, тепер життя середньостатистичного (-ї) українця чи українки залежить від графіків відключень світла.

Через аномальну спеку, яка накрила Україну, а також через великі руйнування енергообʼєктів, графіки відключень світла стають жорсткішими. Інколи виникає ситуація, коли світло вимикають й поза графіком.

Як подати скаргу на часті відключення електроенергії поза графіком та куди потрібно звертатися у такому випадку, розповідаємо тобі далі.

Чому світло вимикають поза графіком

Перш ніж звертатися зі скаргою, варто перевірити, чи дійсно відключення світла відбуваються поза графіком або частіше, ніж він це передбачає.

Для початку перевір, чи дійсно у тебе зараз має бути світло, або відключення. Для цього зайди на сайт ДТЕК, Yasno. В нашому іншому матеріалі ти також знайдеш посилання на всі обленерго з графіками відключень по регіонах. Якщо за графіком у тебе повинно бути світло, але його немає, ще раз перевір, чи на ту групу відключення ти дивишся. Шукай свою адресу на сайтах обленерго. Також зважай, що світла може не бути через аварійні відключення, на які графіки не діють. Його може не бути й через аварії чи погодні умови.

Зверни увагу: якщо у твоєму графіку позначено час можливого відключення сірим кольором, і світла в цей час немає, тоді нікуди скаржитися не потрібно: електроенергії немає згідно з графіком.

Якщо ж всі ці пункти можна виключити, тоді дійсно варто звертатися зі скаргою про відключення світла.

Куди скаржитися на відключення світла

Якщо у тебе вимикають світло не за графіком та понаднормово, варто звертатися:

на гарячу лінію Yasno — (056/067/050/093) 77 011 55;

до ДТЕК — 0800501588 та 0800400740 для Києва та області, 0800301497 для Дніпропетровської області, 0800500473 для Донецької області, 0800409090 для Одеської області;

до Державної інспекції енергетичного нагляду України — 0442047922 або 0442047921;

в Міністерство енергетики України — 0800507052 або 0445946545;

на Гарячу урядову лінію — 1545, 1539;

або на номер твого обленерго, адже причина відсутності світла може бути не у графіках.

Який графік відключень світла у Києві та де їх перевіряти, можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.

