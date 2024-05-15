Аварійні відключення світла — графіки у регіонах та ситуація у системі зараз

Через останні масштабні обстріли української енергетичної інфраструктури, система має дефіцит потужностей. З початку повномасштабного вторгнення лише українські теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 180 разів.

Внаслідок цього, в Україні ввели екстрені (аварійні) відключення світла.

Зокрема, ввечері 14 травня 2024 року екстрені відключення світла були у Києві та області, Львові, Дніпропетровській, Сумській, Волинській, Вінницькій та Донецькій областях.

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Укренерго повідомило про вимушене запровадження контрольованих аварійних відключень для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

— Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується. Причина — значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.

15 травня для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби — з 00:00 до 24:00, — повідомили там.

Детальніше про відключення світла в регіонах розповідаємо далі.

Відключення світла сьогодні, 15.05.2024

За повідомленням Укренерго, 15 травня з 06:40 до 09:00 диспетчерський центр застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Також сьогодні з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

Оновлено о 09:20. Станом на 09:00 екстрені відключення в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині скасовано. Енергетики повертають світло в усі домівки.

Якщо у твоїй домівці є світло, будь ласка, споживай його розумно, аби допомогти енергосистемі.

Графік відключення світла у Києві: де дивитись

Дивитись на графік відключення світла в Києві можна на сайті Yasno.

Водночас зверни увагу, що під час екстрених (аварійних) відключень світла, графіки відключень електроенергії не діють.

У КМДА закликали дослухатися до прохань енергетиків та оптимізувати використання електроприладів.

— Побутові споживачі: не вмикайте всі потужні електроприлади одночасно, перенесіть прання на ніч, вимикайте світло в порожніх приміщеннях.

Бізнес та промисловість: зменште освітлення торговельних залів та використання енергомісткого обладнання, перегляньте виробничі процеси, максимально залучайте імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми, — написали там.

Раніше ми розповідали тобі, які електроприлади використовують найменше енергії: читай у нашому іншому матеріалі за посиланням.

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