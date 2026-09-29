Сезон грипу та ГРВІ в Україні: як підготували медичну систему

В Україні розпочався сезон посиленого нагляду за гострими респіраторними вірусними інфекціями, що триватиме до кінця весни 2027 року. Фахівці починають уважно слідкувати за епідемічною ситуацією в країні, щоб вчасно реагувати на зміни.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Сезон грипу та ГРВІ: як підготували медичну систему

В Україні розпочався епідемічний сезон грипу та ГРВІ 2026–2027 років. У підготовці до чергового епідсезону були враховані підсумки минулого періоду захворюваності, тому необхідні заходи провели задовго до його офіційного старту.

Як розповіли у Центрі громадського здоров’я, цього літа та у вересні епідеміологи запевнилися у готовності лікарень та лабораторій до роботи в умовах зростання навантаження.

Зокрема, проводилися моніторингові візити до закладів дозорної мережі, яка загалом охоплює 34 заклади охорони здоров’я по Україні. Ця мережа епіднагляду за грипом та ГРВІ працює вже десятий рік.

Читати на тему Вакцина від грипу в Україні: коли з’явиться та скільки доз завезуть

Як зазначають у МОЗ, особливої уваги потребувала організація роботи системи в умовах війни. Очікувані перебої з електропостачанням, пошкодження інфраструктури та складнощі з логістикою і кадрами можуть повпливати на безперервність роботи лабораторій та своєчасність доставки зразків.

Повідомляється, що кожен візит завершили практичним навчанням для працівників дозорних закладів. Тренінги провели за підтримки Бюро ВООЗ в Україні в межах міжнародного проєкту з епіднагляду та реагування на загрози пташиного й пандемічного грипу. Під час навчання розглядали робочі ситуації та алгоритми дій.

Також було проведено щорічну нараду учасників системи епіднагляду за підсумками проведеної роботи. Крім того, був представлений сучасний метод рухомих епідемій, який на основі попередніх даних визначає, який рівень захворюваності свідчить про початок епідемії та її інтенсивність.

Раніше ми розповідали про профілактику ГРВІ та давали поради, як уберегтися від захворювання.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!