Сезон гриппа и ОРВИ в Украине: как подготовили медицинскую систему

В Украине начался сезон усиленного наблюдения за острыми респираторными вирусными инфекциями, который продлится до конца весны 2027 года. Специалисты начинают внимательно следить за эпидемической ситуацией в стране, чтобы своевременно реагировать на изменения.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Сезон гриппа и ОРВИ: как подготовили медицинскую систему

В Украине начался эпидемический сезон гриппа и ОРВИ 2026-2027 годов. В подготовке к очередному эпидсезону были учтены итоги прошлого периода заболеваемости, поэтому необходимые мероприятия провели задолго до официального старта.

Как рассказали в Центре общественного здоровья, этим летом и в сентябре эпидемиологи заверились в готовности больниц и лабораторий к работе в условиях растущей нагрузки.

В частности, проводились мониторинговые визиты в учреждения дозорной сети, которая в целом охватывает 34 учреждения здравоохранения по Украине. Эта сеть эпиднадзора за гриппом и ОРВИ работает уже десятый год.

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Как отмечают в Минздраве, особое внимание уделили организации работы системы в условиях войны. Ожидаемые перебои с электроснабжением, повреждения инфраструктуры и сложности с логистикой и кадрами могут повлиять на непрерывность работы лабораторий и своевременность доставки образцов.

Сообщается, что каждый визит завершили практическим обучением для работников дозорных заведений. Тренинги провели при поддержке Бюро ВОЗ в Украине в рамках международного проекта по эпиднадзору и реагированию на угрозы птичьего и пандемического гриппа. Во время учебы рассматривались рабочие ситуации и алгоритмы действий.

Также было проведено ежегодное совещание участников системы эпиднадзора по итогам проделанной работы. Кроме того, был представлен современный метод подвижных эпидемий, который на основе предварительных данных определяет, какой уровень заболеваемости свидетельствует о начале эпидемии и ее интенсивность.

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