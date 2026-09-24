Вакцина от гриппа в Украине: когда появится и сколько доз завезут

В Украине перерегистрировали вакцины от гриппа на новый эпидемический сезон. В ближайшее время в страну должны доставить более 400 тысяч доз препаратов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телевидения, передает Укринформ.

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По словам Ляшко, вакцини против гриппа ежегодно обновляют в соответствии с актуальными штаммами вируса. В этом году препараты также прошли необходимое обновление и перерегистрацию в Украине.

Сейчас МОЗ сотрудничает с поставщиками, которые уже завозили вакцины в Украину в предыдущие годы.

— Они пообещали, что более 400 тыс. доз будут доступны для этого эпидсезона вакцинации от гриппа. В ближайшее время уже ожидаем поставку, — отметил Виктор Ляшко.

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Информацию о том, что вакцина от гриппа поступила в Украину, МОЗ планирует публиковать на своих официальных каналах. Ляшко призвал украинцев по возможности не откладывать вакцинацию и сделать прививку при первой возможности.

Эпидемический сезон гриппа, COVID-19 и других острых респираторных вирусных инфекций в Украине обычно начинается в конце сентября – начале октября и продолжается до середины мая.

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