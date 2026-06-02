Вакцинация для взрослых: все о том, какие прививки нужны

Существует миф, что вакцинация — это исключительно детская история, которая заканчивается вместе с выпускным балом. Однако реальность иная: защита от инфекций нужна человеку на протяжении всей жизни. Иммунитет, сформированный в детстве, имеет свойство постепенно угасать, а возбудители болезней никуда не исчезают. Министерство здравоохранения Украины напоминает, какие именно прививки стоит обновить уже сейчас, чтобы уверенно чувствовать себя в любом возрасте.

Это то, что специалисты называют обязательной программой. Согласно Национальному календарю прививок, каждый взрослый должен проходить ревакцинацию против дифтерии и столбняка каждые десять лет. Начинается этот цикл в 16 лет, а далее — в 26, 36, 46 и так далее. Важный бонус: эта вакцинация у семейного врача абсолютно бесплатна.

Столбняк — коварная болезнь, возбудитель которой может попасть в организм через обычную царапину на огороде или во время ремонта, поэтому обновлять защиту жизненно необходимо.

Вирусы постоянно мутируют, поэтому защита от них должна быть регулярной. Медики рекомендуют ежегодно делать прививку против гриппа. Лучше всего это делать осенью, до начала эпидемического сезона. Что касается коронавирусной инфекции, то обновлять защиту особенно важно людям из групп риска: пожилым лицам и тем, кто имеет хронические заболевания.

Читать по теме Какую прививку делают в 16 лет в Украине: календарь, вакцина и куда делают укол

Гепатиты А и B: защита печени

Если вы не болели ветрянкой или гепатитом А в детстве, во взрослом возрасте эти болезни могут протекать значительно тяжелее. Вакцинация против гепатита А особенно актуальна для тех, кто часто путешествует, работает в сфере образования или общественного питания. Вирус передается через воду и продукты, поэтому прививка — это самый надежный способ избежать проблем.

Не менее важной является вакцинация против гепатита B, если вы не получили ее ранее. Возбудитель передается через кровь и биологические жидкости, а последствия болезни могут быть фатальными для печени.

Вакцинация против вируса папилломы человека — это не только об иммунитете, но и о защите от онкологии. Она помогает предотвратить развитие рака шейки матки, ротоглотки и других видов рака. Даже во взрослом возрасте, при условии ведения половой жизни, прививка имеет смысл, так как защищает от новых инфицирований и других штаммов вируса, с которыми человек еще не сталкивался.

Стратегия кокона для будущих родителей

Интересный подход рекомендуют для пар, которые планируют пополнение в семье. Это так называемая стратегия кокона — прививка взрослых против коклюша. Поскольку младенцы получают собственный иммунитет не сразу, иммунизация родителей и близких родственников создает вокруг ребенка безопасную среду, защищая его от опасной инфекции в первые месяцы жизни.

Забота о здоровье не имеет возрастных ограничений. Лучший первый шаг — обратиться к своему семейному врачу. Он проверит вашу историю прививок и составит индивидуальный график вакцинации. Помни, что вовремя сделанный укол может спасти не только здоровье, а и жизнь.

Ранее мы рассказывали, какие прививки нужно обязательно делать мужчинам и женщинам — читай в материале ответы эксперта.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!