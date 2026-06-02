Вакцинація для дорослих: усе про те, які щеплення потрібні

Існує міф, що вакцинація — це виключно дитяча історія, яка закінчується разом із випускним балом. Проте реальність інша: захист від інфекцій потрібен людині протягом усього життя. Імунітет, сформований у дитинстві, має властивість поступово згасати, а збудники хвороб нікуди не зникають. Міністерство охорони здоров’я України нагадує, які саме щеплення варто оновити вже зараз, аби впевнено почуватися у будь-якому віці.

Базовий захист: дифтерія та правець

Це те, що фахівці називають обов’язковою програмою. Згідно з Національним календарем щеплень, кожен дорослий має проходити ревакцинацію проти дифтерії та правця кожні десять років. Починається цей цикл у 16 років, а далі — у 26, 36, 46 і так далі. Важливий бонус: ця вакцинація у сімейного лікаря є абсолютно безоплатною.

Правець — підступна хвороба, збудник якої може потрапити в організм через звичайну подряпину на городі чи під час ремонту, тому оновлювати захист життєво необхідно.

Віруси постійно мутують, тому захист від них має бути регулярним. Медики рекомендують щороку робити щеплення проти грипу. Найкраще це робити восени, до початку епідемічного сезону. Що стосується коронавірусної інфекції, то оновлювати захист особливо важливо людям із груп ризику: літнім особам та тим, хто має хронічні захворювання.

Гепатити А та B: захист печінки

Якщо ви не хворіли на вітрянку чи гепатит А в дитинстві, у дорослому віці ці хвороби можуть протікати значно важче. Вакцинація проти гепатиту А особливо актуальна для тих, хто часто подорожує, працює у сфері освіти чи громадського харчування. Вірус передається через воду та продукти, тому щеплення — це найнадійніший спосіб уникнути проблем.

Не менш важливою є вакцинація проти гепатиту B, якщо ви не отримали її раніше. Збудник передається через кров та біологічні рідини, а наслідки хвороби можуть бути фатальними для печінки.

Вакцинація проти вірусу папіломи людини — це не лише про імунітет, а й про захист від онкології. Вона допомагає запобігти розвитку раку шийки матки, ротоглотки та інших видів раку. Навіть у дорослому віці, за умови ведення статевого життя, щеплення має сенс, оскільки захищає від нових інфікувань та інших штамів вірусу, з якими людина ще не стикалася.

Стратегія кокона для майбутніх батьків

Цікавий підхід рекомендують для пар, які планують поповнення в родині. Це так звана стратегія кокона — щеплення дорослих проти кашлюку. Оскільки немовлята отримують власний імунітет не одразу, імунізація батьків та близьких родичів створює навколо дитини безпечне середовище, захищаючи її від небезпечної інфекції у перші місяці життя.

Турбота про здоров’я не має вікових обмежень. Найкращий перший крок — звернутися до свого сімейного лікаря. Він перевірить вашу історію щеплень і складе індивідуальний графік вакцинації. Пам’ятай, що вчасно зроблений укол може врятувати не лише здоров’я, а й життя.

