Погода в Затоці на липень 2026: чи прогнозується спека на узбережжі Чорномор’я

Липень — найочікуваніший місяць для тих, хто прагне провести відпустку на узбережжі. Затока традиційно приймає тисячі відпочивальників, і цьогоріч курорт готовий порадувати сонячними днями та комфортними температурами.

Читай, якою буде погода у Затоці на липень 2026 та до чого готуватися туристам і місцевим мешканцям — у матеріалі.

Погода в Затоці на липень 2026: перша декада, з 01.07 по 10.07

Початок місяця видасться трохи хмарнішим, ніж зазвичай буває в розпал літа: 1 та 3 числа небо буде частково затягнуте хмарами, а 4 липня прогнозується повна хмарність без опадів.

Втім, вже з 5 числа сонце повернеться і стабільно тримається протягом усієї першої декади — ідеальні умови для пляжного відпочинку.

Щодо температури повітря в Затоці в липні, то вдень термометр показуватиме від +24°C до +28°C, що дозволить комфортно купатися та засмагати. Вночі буде тепло — від +19°C до +22°C, тож навіть вечірні прогулянки набережною обіцяють бути приємними.

Погода в Затоці у липні 2026: друга декада, з 11.07 по 20.07

Середина місяця — найкращий час для відпочинку на курорті: 11, 12, 17 та 18 липня сонце сяятиме без жодних перешкод, а решта днів декади пройде з частковою хмарністю, яка лише злегка пом’якшить спеку. Дощів протягом цього відрізку не передбачається зовсім.

Температурний режим залишається стабільно літнім: вдень повітря прогріватиметься до +25…+29°C, а вночі — до +19…+22°C. Саме цей період може стати найкомфортнішим для тих, хто планує поїздку до Затоки в липні.

Прогноз погоди у Затоці на липень 2026: третя декада, з 21.07 по 31.07

Під кінець місяця погода в Затоці трохи змінить настрій: більшість днів буде хмарними, а 24 та 26 липня курорт накриють дощ та гроза.

Однак між цими епізодами — 21, 23 та 28 числа — сонце знову повернеться і забезпечить повноцінні пляжні дні. Загалом кінець місяця не стане причиною зіпсованої відпустки — опади будуть короткочасними.

Температура в цей період залишатиметься на рівні +26…+29°C вдень та +18…+23°C вночі, що повністю відповідає показникам чорноморського літа.

