Штормове попередження 29 травня: синоптики прогнозують сильний вітер та грози

Український гідрометеорологічний центр оголосив штормове попередження через стрімке та відчутне погіршення погодних умов на території більшості областей країни.

У п’ятницю, 29 травня 2026 року, синоптична ситуація в Україні визначатиметься полем зниженого атмосферного тиску та проходженням активних атмосферних фронтів — подробиці читай в матеріалі.

Штормове попередження в Україні: арктичний фронт принесе дощі та сильний вітер

За даними УкрГМЦ, на зміну відносному теплу в країну заходить холодна та волога повітряна маса, яка активно надходить із північних регіонів Європи.

Протягом дня ці повітряні потоки зумовлять випадання короткочасних дощів практично в усіх куточках України, за винятком західних областей, де суттєвих опадів не передбачається.

Через комплекс несприятливих погодних чинників фахівці оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності, попередивши, що негода може спричинити ускладнення в роботі підприємств паливно-енергетичного комплексу, будівельної галузі, комунальних служб, а також призвести до збоїв та обмежень у русі автомобільного та громадського транспорту.

Основними джерелами небезпеки у п’ятницю стануть сильні пориви шквального вітру та грозова активність. Зокрема, у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, а також у більшості західних регіонів (за винятком Закарпаття) синоптики прогнозують небезпечні шквали, швидкість яких сягатиме 15–20 метрів за секунду.

Водночас мешканців південних областей України попереджають про локальні грози, які супроводжуватимуть дощові хмари вдень.

Негода відбуватиметься на тлі суттєвого зниження температурних показників: у нічні години стовпчики термометрів по країні опустяться до позначок 4–10 градусів тепла, а в денний час максимальна температура повітря коливатиметься в межах скромних 13–18 градусів вище нуля.

Громадян закликають бути максимально обережними під час перебування на вулиці, не паркувати транспортні засоби під розлогими деревами, рекламними щитами та неміцними конструкціями, а також уважно стежити за подальшими оновленнями офіційних прогнозів погоди.

