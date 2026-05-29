Літнє сонцестояння 2026: коли найдовший день року і чому його побоювалися і шанували

Літнє сонцестояння — це момент, коли Сонце піднімається найвище в небі, а день стає найдовшим у році.

Це як природна вершина літа — після неї світло ще довго тримається, але день поступово стає коротшим.

Коли і чому він настає і які традиційні заборони цього дня — у матеріалі.

Коли день літнього сонцестояння 2026

У 2026 році літнє сонцестояння припадає на 21 червня. Саме цього дня буде найдовший світловий день і найкоротша ніч у році для жителів Північної півкулі.

Астрономічно момент сонцестояння у 2026 році настане 21 червня о 11:25 за київським часом. У цей момент Сонце досягне найвищої точки над горизонтом.

Після 21 червня світловий день почне поступово скорочуватися, хоча спершу зміни будуть майже непомітними.

Чому настає день літнього сонцестояння

День літнього сонцестояння настає через нахил земної осі. Вісь Землі нахилена приблизно на 23,5° відносно орбіти, по якій планета рухається навколо Сонця, тому протягом року різні півкулі освітлюються по-різному.

Коли Північна півкуля максимально нахилена до Сонця, сонячні промені падають майже вертикально, а Сонце підіймається найвище над горизонтом. У цей момент настає найдовший день і найкоротша ніч у році — літнє сонцестояння.

Назва “сонцестояння” виникла тому, що кілька днів поспіль здається, ніби Сонце завмирає в одній точці й майже не змінює висоту на небі опівдні.

Чому день літнього сонцестояння — не найспекотніший у році

Найдовша світова доба року рідко буває найспекотнішою. Причина в тому, що Землі потрібен час, щоб нагрітися. Після 21 червня сонячної енергії Сонця все ще багато, але суша й океани накопичують тепло поступово. Через це:

Найвищі температури зазвичай затримуються приблизно на 4–6 тижнів і найчастіше приходять наприкінці липня або в серпні.

Це явище називається сезонною затримкою: планета ніби розганяється в нагріванні і досягає піку спеки вже після того, як дні починають поступово скорочуватися.

Що не можна робити в день літнього сонцестояння 2026

У давнину день сонцестояння був святом, яке згодом перетворилося на Івана Купала.

Люди вірили, що під час сонцестояння природа оживає на повну силу, а межа з потойбічним світом стає тоншою. Тому проводили обряди очищення та захисту.

На свято:

стрибали через вогонь — вважалося, що полум’я очищає від хвороб і поганої енергії, а пара, яка стрибає разом, буде щасливою.

— вважалося, що полум’я очищає від хвороб і поганої енергії, а пара, яка стрибає разом, буде щасливою. дівчата плели вінки з польових квітів і пускали їх по річці, гадали на долю та кохання.

з польових квітів і пускали їх по річці, гадали на долю та кохання. купалися — вода вважалася цілющою, здатною очищати тіло і душу.

— вода вважалася цілющою, здатною очищати тіло і душу. збирали цілющі трави — вірили, що саме в цей час рослини мають найбільшу силу.

— вірили, що саме в цей час рослини мають найбільшу силу. молодь гуляла до світанку, щоб зустріти нове Сонце.

Також здавна існувала ціла низка заборон, які мали на меті охороняти людей від поганих наслідків “неправильної” поведінки на свято.

На свято літнього сонцестояння радили уникати сварок, лайки й будь-якого негативу — здавна вважалося, що конфлікти закріплюють погану енергію на весь рік.

Також не можна залишати справи незавершеними, бо це нібито переносить хаос у майбутнє.

Під забороною і борги — не радили ні позичати, ні давати гроші, щоб не зв’язати фінансову удачу.

Також уникали темного чи брудного одягу, адже він символізує втрату сили сонця.

І головне — не можна впускати у серце смуток, заздрість і злі думки, бо вважалося, що вони особливо прилипають у найдовший день року.

