МіГ-31: характеристики винищувача, який несе ракети Кинджал

МіГ-31 — це радянський винищувач, який має далекий радіус дії. Він може вражати ціль з відривом до 2 тис. км. А модифікація базового літака МіГ-31К є носієм ракети Х-47М Кинджал.

Що відомо про МіГ-31: характеристики та інші важливі моменти про винищувач — читай у матеріалі.

МіГ-31: історія створення

Літак розробили у 1970-х роках окремим конструкторським бюро №155. Це була відповідь на американську військову програму стратегічних крилатих ракет.

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Конструктори мали створити літак, який міг би виконувати бойові завдання в автономному режимі без підтримки наземних пунктів наведення. Його створювали для прикриття території Радянського Союзу. За 40 років літак пройшов вісім модифікацій та модернізацій.

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Винищувач розробили для перехоплення та знищення повітряних цілей на малих, середніх та великих висотах. Літак може працювати у будь-який час доби та в будь-яких погодних умовах.

Його оснастили приладами радіоелектронної боротьби інфрачервоного та радіолокаційного діапазонів. Він може перехоплювати крилаті малі ракети, винищувач є бойовою одиницею ВПС та ППО. У МіГ-31 є 4 ракети та 2 підвісні баки.

МіГ-31: характеристики та думка експерта

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір Олександр Коваленко наводить приклад із березня цього року. Тоді було потужне падіння російського винищувача МіГ-31 явно через пожежу двигуна.

За його словами, це яскравий приклад того, в якому технічному стані перебуває російська авіація, і до чого призводить підвищене навантаження на техніку, що вичерпала свій ресурс.

МіГ-31 з Кинджалом: обслуговування в Росії

За словами експерта, винищувачі МіГ-31 вироблялися з 1975 по 1994 роки, тобто найновішому з них 28 років. Після припинення виробництва винищувачів поступово було згорнуто серійне виробництво двигунів Д-30Ф6. На сьогодні ВПК Росії може лише обслуговувати та ремонтувати МіГ-31 та його вузли.

Тобто, на старий двигун, що давно вже вичерпав свій ресурс, регулярно здійснюється навантаження, яке він просто не може витримати через повне зношування. Яким може бути результат такої діяльності? Поломка і якийсь блискавичний інцидент.

Хочу зазначити, що за 2022 рік у Росії офіційно підтвердили 4 аварії МіГ-31. Причому всі чотири безпосередньо не пов’язані з війною в Україні.

Проте це рекорд втрат МіГ-31 протягом року, якщо заплющити очі на те, що можуть бути й не офіційні втрати, про які поки невідомо. Скільки МіГ-31 в Росії? У Росії є мінімум дев’ять винищувачів МіГ-31К, які здатні нести ракети Кинджал.

Також у грудні 2022 року в Білорусі було зафіксовано загоряння двигуна одного з МіГ-31К, який є носієм ракет Х-47М2 Кинджал. Смішно, але МіГ-31 у нинішній війні — це винищувач, який найрідше брав участь у бойових діях, але який РВВ продовжують втрачати.

МіГ-31: Технічні характеристики та скільки ракет несе МіГ-31

екіпаж — 2 особи;

розмах крил — 13460 мм;

площа крила — 61,62 м²;

вага — 39150 кг,

максимальна злітна маса — 46750 кг;

максимальна швидкість — 1500 км/год на малій висоті, 3100 км/год — на великій висоті;

швидкість — до 2800 км/год;

дальність без дозаправлення — 3 тис. км;

радіус дії — 720 км.

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