Для помсти та бавовни: характеристика дронів RAM II UAV, на які Притула та Стерненко зібрали 206 млн гривень за кілька годин

Коли ворог думає, що може нас налякати, ми лише стаємо більш лютими та беремось із більшим завзяттям до боротьби. Це довели збори коштів, які організували Сергій Притула та Сергій Стерненко.

Лише за сім годин українці відправили благодійникам понад 206 мільйонів гривень, щоб згодом придбати дрони RAM II UAV для наших захисників.

Звісно, швидкість зборів вражає, але щоб їх ще пришвидшити, варто розібратись, що це за озброєння, як воно допоможе українським військовим та наскільки добре зможе помститись ворогу.

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– Судячи з усього, з цього збору вийдуть не тільки дрони, але й… Ні, ну ось так зразу я вам все не викладу ;), — пише Сергій Притула.

Що таке дрон RAM II UAV

RAM ІІ UAV — це сучасна бойова безпілотна авіаційна система з високоточним баражуючим боєприпасом на базі одного з найкращих українських БПЛА Лелека-100 від компанії DEVIRO, — зазначає офіційний сайт виробника.

Також важливо те, що це розробка консорціуму провідних українських підприємств з виробництва БПЛА, озброєння та вибухових пристроїв, а також компонентів та рішень для безпілотних систем.

Серед них CDET, Ukrainian Armor, Neo Tech, Ukroboronprom, Spectechnoexport.

Понад 22 роки “колективного” досвіду на ринку озброєння та БПЛА стали ключем до створення універсального та ефективного рішення — революційно простого у використанні високоточного дрона-камікадзе.

Характеристика дронів RAM II UAV

Загальна вага RAM ІІ UAV може становити близько восьми кілограмів, три кілограми з яких — це вибухівка. Влучає дрон-камікадзе з точністю до одного метра.

Безпілотник має електричний двигун, що дозволяє йому безшумно діставатись цілі. Провести у повітрі він може близько 55 хвилин та відслідкувати ціль на дальності до 30 кілометрів.

Гіростабілізаційна камера Full HD з 10-кратним оптичним зумом полегшить ідентифікацію цілі, а активна система візуального відстеження — зафіксує потрібний об’єкт у режимі реального часу, відстежити його переміщення та відреагувати у разі потреби.

Які види боєприпасів може нести дрон RAM II UAV

Дрон RAM II UAV може нести три види боєприпасів та їх використання залежить від мети їх застосування.

Термобаричний снаряд уражає цілі, що знаходяться всередині будівель, а також малої броньованої техніки з людьми.

Протитанковий снаряд відповідно знищує важкоброньовані цілі на суші та у морі.

Осколково-фугасний снаряд призначений, щоб ліквідувати живу силу ворога на відкритому просторі.

Донатити на дрон можна тут.

Проте українські військові отримують озброєння навіть у найбільш незвичних ситуаціях. Читай, як українські військові збили російський дрон та зробили так, щоб він воював на боці ЗСУ.

Фото: офіційний сайт RAM II UAV.

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