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Для помсти та бавовни: характеристика дронів RAM II UAV, на які Притула та Стерненко зібрали 206 млн гривень за кілька годин

Даніела Долотова, редакторка сайту 10 Жовтня 2022, 20:10
RAM II UAV

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