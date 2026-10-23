Росія масовано атакувала ТЕС ДТЕК: станція зупинила генерацію електроенергії

Росіяни завдали масованого удару по одній із теплоелектростанцій (ТЕС) ДТЕК. Унаслідок обстрілу станція зупинила виробництво електроенергії, а її обладнання зазнало значних пошкоджень.

Про це повідомили в компанії ДТЕК.

За інформацією компанії, після російського удару ТЕС ДТЕК припинила генерацію електроенергії. Вибухами суттєво пошкоджено обладнання об’єкта.

У ДТЕК наголошують, що від початку повномасштабного вторгнення Росії теплоелектростанції компанії зазнали понад 230 атак.

Російські війська неодноразово били по енергетичних об’єктах ДТЕК, завдаючи значних руйнувань і змушуючи станції тимчасово зупиняти роботу.

До слова, начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер уранці 23 жовтня повідомив, що вночі росіяни атакували об’єкт енергетики ДТЕК Одеські електромережі та цивільну інфраструктуру півдня Одещини.

Під ударом опинилася також рекреаційна зона. Після обстрілів виникли пожежі, які згодом ліквідували. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Російські війська й раніше завдавали ударів по підприємствах компанії. Зокрема, 8 вересня Росія здійснила кілька хвиль атак на одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Тоді об’єкт припинив генерацію електроенергії.

Крім того, 26 серпня російські війська атакували шахту ДТЕК Енерго на Дніпропетровщині. Унаслідок удару загинув працівник підприємства, ще один дістав поранення.

Зауважимо, що російські війська й раніше завдавали ударів по енергооб’єктах. Так, 14 жовтня Росія завдали удари по трьох ТЕЦ Києва.

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