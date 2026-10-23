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Росія масовано атакувала ТЕС ДТЕК: станція зупинила генерацію електроенергії

Юлія Хоменко, редакторка сайту 23 Жовтня 2026, 10:30 2 хв.
ТЕС ДТЕК припинила генерацію електроенергії після російської атаки
Фото Pexels

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