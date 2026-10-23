Ан-124 Руслан загорівся в японському аеропорту: подробиці інциденту

У четвер, 22 жовтня, в японському міжнародному аеропорту Chubu Centrair загорівся український транспортний літак Ан-124-100 Руслан, який належить авіакомпанії Авіалінії Антонова.

Про це поінформувало японське ЗМІ NHK, а також авіаційний акаунт FL360aero.

Ан-124 Руслан загорівся в Японії: подробиці інциденту

Ан-124 Руслан загорівся під час спроби посадки в японському аеропорту Chubu Centrair у місті Токонаме. Зазначається, що сталося займання частини фюзеляжу, після чого злітно-посадкову смугу закрили на 15 хвилин.

Вантажний літак ненадовго зупинився на злітно-посадковій смузі, але невдовзі злетів, повідомляє японське ЗМІ.

Як уточнили в акаунті FL360aero, на місце події терміново направляли пожежників та аварійно-рятувальні служби аеропорту через появу ознак диму та полум’я під час виконання посадки.

Наразі японське міністерство земельних ресурсів, інфраструктури, транспорту та туризму з’ясовує деталі ситуації.

Навесні 2022 року ДП Антонов повідомило про те, що у зв’язку з неможливістю виконання авіарейсів з України літаки типу Ан-124-100 Руслан почали базуватися в аеропорту Лейпцигу.

Раніше ми повідомляли про те, що літак Air Canada врізався в пожежну машину в Нью-Йорку.

Фото: FL360aero

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