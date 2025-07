Землетрус на Камчатці: руйнівне цунамі загрожує Японії та Гаваям — фото, відео

Сьогодні, 30 липня 2025, Камчатку сколихнув потужний землетрус магнітудою понад вісім балів за шкалою Ріхтера, що викликало значну тривогу серед населення та сейсмологів. Епіцентр землетрусу знаходився у Росії, але евакуацію оголосили у країнах поруч.

Що відомо про землетрус на Камчатці, а також для яких країн є загроза цунамі, розповідаємо далі.

Землетрус на Камчатці

30 липня біля Камчатки, острова на Далекому Сході, стався землетрус силою 8,8 бала!

Він спричинив чотириметрові хвилі цунамі, тож тепер влада інших країн та островів по всьому Тихому океану закликає населення евакуюватися.

За повідомленням Reuters, землетрус пошкодив будівлі та поранив кількох людей у віддаленому російському регіоні.

ВВС також повідомило, що у Сахалінській області землетрус пошкодив електролінії, через що зникла електрика. Також було оголошено надзвичайний стан на Курильських островах.

Незабаром перша хвиля впала на узбережжя Північно-Курильська, під воду пішов завод Алюмінстрой.

Жителів східного узбережжя Японії закликали терміново евакуюватися. У 2011 році цю частину країни спустошило цунамі, яке виникло внаслідок девʼятибального землетрусу.

Зокрема, зараз евакуювали працівників АЕС Фукусіма.

На Гаваях мешканцям узбережжя наказали піднятися на височину або високі будівлі, а Берегова охорона США наказала кораблям залишити гавані через наближення цунамі. Вже зафіксована хвиля заввишки 1,8 м, яка прямує до островів.

— Вживайте заходів! Очікуються руйнівні хвилі цунамі, — повідомив Департамент надзвичайних ситуацій Гонолулу в X.

Про небезпеку цунамі також говорять у Китаї та США.

Цунамі: фото та відео з країн

Користувачі мережі Х вже діляться спостереженнями та фото і відео з місць, в яких прогнозують сильні цунамі.

Цунамі в Японії

Japan right now as Tsunami waves begin. pic.twitter.com/3d0Ga8HoQ7 — 🅽🅴🆁🅳🆈 (@Nerdy_Addict) July 30, 2025

BREAKING 🚨 Tsunami waves have started to hit Japan’s after a massive 8.7 Magnitude Earthquake Pray for everyone in Japan 🙏 pic.twitter.com/pu1yXh5lPG — MAGA Voice (@MAGAVoice) July 30, 2025

Цунамі на Гаваях

Boats in Hawaii have now gone out off the coast to a distance where they should be safe from being pulled into land by the tsunami. (kenziekawai on TT) pic.twitter.com/9zRJB7dzMu — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) July 30, 2025

🚨#BREAKING. A tsunami has officially hit Hawaii. Water is rapidly receding at Hanalei Bay on Kauai — a classic warning sign. Buoy data near Nawiliwili confirms the first wave. Coastal areas must evacuate now. This is real. pic.twitter.com/9P7ZqJCCrS — Buzz Patriot (@BuzzPatriot) July 30, 2025



Раніше сейсмологи передбачали нові сильні землетруси по всьому світу. Зокрема, йшлося й про Україну: вже за рік ми можемо відчути сильні поштовхи. Читай, які області можуть постраждати, у матеріалі.

