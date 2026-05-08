“Ми не рекомендуємо перебувати у Москві”: Зеленський про перемир’я на 9 травня

Російське керівництво ввечері 7 травня виступило з черговою заявою про запровадження тимчасового режиму припинення вогню. Згідно з повідомленням Міноборони РФ, Путін наказав припинити бойові дії з 00:00 8 травня до 10 травня. Проте в Україні ці заклики сприймають як спробу маніпуляції та підготовку до нових ударів.

Що сказав Зеленський про перемир’я на 9 травня

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ініціативу Москви. У своєму вечірньому відеозверненні глава держави висловився досить однозначно, зазначивши, що Кремль раніше проігнорував аналогічні пропозиції України, які мали діяти ще з 6 травня.

— Україна пропонувала Росії припинити вогонь, і це вже далеко не перша пропозиція. Цього разу – припинити вогонь із 6 травня. Україна готова була забезпечити повну тишу, але у відповідь на цю нашу мирну пропозицію були тільки нові російські удари, нові погрози з боку Росії, — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що будь-які односторонні кроки агресора не викликають довіри. Фактично, Зеленський відкинув перемир’я у тому форматі, який пропонує РФ, оскільки Москва використовує режим тиші лише для безпечного проведення власного параду.

— Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно на годину раз на рік, а потім далі вбивати наших людей і воювати, — сказав глави держави.

Російська сторона заявила, що готова припинити застосування ракет, артилерії та безпілотників по всій території України на два дні. Водночас Міноборони РФ висунуло ультиматум: у разі спроб зірвати урочистості у Москві окупанти погрожують завдати масованого ракетного удару по центру Києва.

Читати на тему Як Росія присвоює всі лаври перемоги у Другій світовій війні Розповідаємо, який ресурс залучила Україна у Другій світовій війні та чому Росія самотужки не змогла би перемогти у цій війні.

Зеленський відкинув перемир’я: що він сказав про гостей параду у Москві

Окремо Президент закликав лідерів інших держав не відвідувати парад у Москві, назвавши таке бажання в нинішніх умовах дивним:

Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання в ці дні. Ми не рекомендуємо.

Незважаючи на застереження Києва, російська влада вже оприлюднила список гостей. Серед них:

Олександр Лукашенко (Білорусь);

Роберт Фіцо (прем’єр-міністр Словаччини);

Тхонглун Сісуліт (президент Лаосу);

Султан Ібрагім (правитель Малайзії);

керівники окупованих територій Грузії (Південна Осетія та Абхазія).

Нагадаємо, що цьогорічний парад у Москві має пройти у скороченому форматі — без важкої військової техніки та з мінімальною кількістю закордонних делегацій.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!