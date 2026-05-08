Дочекайся правильного моменту: коли садити помідори у відкритий ґрунт

Вже пройшов сезон вирощування розсади помідорів, тому потрібно висаджувати їх у відкритий ґрунт. Але щоб рослини не зіпсувалися і прижилися, потрібно знати, коли і як їх висаджувати.

Коли можна садити помідори у відкритий ґрунт

Процес висаджування помідорів у відкритий ґрунт залежить від погодних умов. Помідори люблять тепло, тому вони не повинні перемерзнути. Потрібно дочекатися, коли точно підуть заморозки, надворі буде тепло і земля добре прогріється.

Щоб висаджувати помідори у відкритий ґрунт, треба звернути увагу на такі фактори:

безморозна погода вночі;

температура повітря не нижче +15°C;

ґрунт прогрітий до +10°C на глибину 10 см.

Також час висадки розсади помідорів у ґрунт залежить від того, де ти збираєшся вирощувати помідори: у теплиці або на вулиці.

Якщо ти збираєшся вирощувати помідори в теплиці, то висаджувати розсаду в ґрунт можна наприкінці березня чи на початку квітня. Але варто також перевірити температуру ґрунту.

Якщо помідори ростимуть на вулиці, то садити їх у ґрунт можна наприкінці травня чи на початку червня. Так само усе залежить від того, наскільки прогрілася земля.

Як садити помідори у відкритий ґрунт

Перед тим як садити розсаду помідорів у відкритий ґрунт, треба полити рослини за годину до пересадки. Викопати лунки, які відповідають розміру горщика, де росла розсада, наповнити кожну добривом. Це може бути зола дерева, подрібнена яєчна шкаралупа, лушпиння цибулі або 1 ч. л. суперфосфату.

Лунки також потрібно полити. Далі перекласти сіянці з грудкою землі в ямку так, щоб коріння звисало вниз. Присипати кореневу систему пухкою землею, ущільнюючи ґрунт, і знову полити водою. Але в цій справі головне — не переборщити. Розсада не повинна потопати у воді.

Низькорослі помідори треба садити на відстані 60 см у міжряддях та 30-40 см між рослинами. Для високорослих помідорів відстань між лунками має бути 50 см, а між рядами — 70 см. Також розсаду потрібно садити в шаховому порядку, щоб було достатньо місця для формування кущів.

