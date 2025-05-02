Садівництво та город

Коли сіяти огірки у відкритий ґрунт 2025: найкращий час для посіву

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 02 Травня 2025, 16:15
Коли сіяти огірки у відкритий ґрунт
Фото Unsplash
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