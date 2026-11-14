Чи потрібно вкривати полуницю на зиму: які нюанси варто знати

Влітку полуниця тішить нас соковитими плодами, а взимку ми маємо потішити її уважним доглядом. Щоб ця багаторічна рослина добре перенесла холодний сезон, необхідно докласти деяких зусиль. У нашому матеріалі ми розкажемо, чи потрібно вкривати полуницю на зиму та про які нюанси варто знати.

Чи потрібно вкривати полуницю взимку

Полуницю потрібно вкривати взимку, оскільки низькі температури загалом та температурні перепади зокрема можуть пошкодити рослину. Якщо на вулиці вночі стає холодніше за -1°C, а снігу нема, або сніговий покрив незначний, то такий холод може зрештою призвести до пошкодження коріння, а також до втрати квіткових бруньок полуниці.

Проте не поспішай вкривати полуницю на зиму завчасно, оскільки культура має трохи загартуватися перед настанням заморозків. Накривають рослину здебільшого в листопаді, однак треба зважати на погоду. В одних регіонах доведеться зробити це на початку місяця, в інших, південніших — на кілька тижнів пізніше.

Якщо було вже кілька ночей поспіль із температурою близько -1°C, отже, настав час вкривати кущі полуниці. При цьому листя має бути вже не насичено зеленого кольору, як влітку, а тьмяним, із відтінком червоного — це ознака переходу полуниці в стан спокою та готовності до зимівлі.

Читати на тему Догляд за полуницею восени: що треба зробити до настання холодів Як доглядати за полуницею восени та підготувати кущі до зими.

Чим краще вкривати полуницю на зиму

Полуницю не рекомендується накривати (мульчувати) листям. Через листя навколо рослини може накопичуватися зайва волога, а також воно може злипнутися й сприяти утворенню льоду під кущами.

Також не варто використовувати скошену траву, бо мульчування з такого матеріалу може задушити ягідну культуру.

Найкращим органічним матеріалом є чиста солома без домішку бур’янів та насіння. Для накривання полуниці придатною є пшенична, вівсяна або соєва солома або, як варіант, подрібнені стебла кукурудзи.

Мульча має захистити ґрунт від перемерзання та розмивання опадами. Тому бажано поверхню землі вкрити шаром соломи від 7 до 12 см. Якщо територія вітряна, треба накрити солому сіткою, а саму сітку зафіксувати цеглинами.

Раніше ми розповідали про те, коли садити полуницю восени та як правильно підготувати грядку.

Джерело: YardandGarden

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