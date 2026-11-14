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Чи потрібно вкривати полуницю на зиму: які нюанси варто знати

Марина Слизовська, редакторка сайту 14 Листопада 2026, 10:30 2 хв.
чи потрібно вкривати полуницю на зиму
Фото Pexels

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