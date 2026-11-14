Чим обробити сад восени: прості способи боротьби проти шкідників та хвороб

Осінь — час підготовки саду до зимівлі. До стійких холодів треба встигнути пересадити деякі рослини, підготувати ґрунт до наступного сезону, а також обробити свій сад від шкідників та хвороб.

Річ у тім, що не лише птахи шукають тепле місце для зимівлі. В активних пошуках затишного й безпечного місця перебувають шкідники й спори грибів.

Вони можуть оселитися у самій рослині, або ж заховатися у ґрунт під нею. В будь-якому разі, добра рослині це не принесе. Паразити будуть виснажувати ресурси, а навесні призведуть до хвороб та зниження родючості.

Як правильно обробити сад восени, щоб після зими не виникло жодних проблем, читай у матеріалі.

Коли і як обробляти сад: терміни та правила

Дуже важливо правильно обрати час і день для обробки саду. Це забезпечить надійну дію препарату та не дозволить жодному шкідникові перезимувати.

Найкраще проводити таку процедуру в жовтні, коли на вулиці все ще тепло. Втім, треба зважати на особливості погоди, адже щороку вона може змінюватися.

Річ у тім, що препарати діють лише за плюсових температур. Тож від початку перших заморозків або безпосередньо перед ними обробляти сад вже запізно.

Для обробки слід обрати день з безвітряною сухою погодою. Завчасно проглянь прогноз погоди. Для процедури підійде день, після якого дощу не буде мінімум впродовж наступної доби.

Від яких хвороб та шкідників потрібно обробляти сад

Є три основні групи хвороб, які загрожують деревам:

грибкові інфекції: фітофтора, борошниста роса, коккомікоз, іржа, гниль;

бактеріальні інфекції: некроз, бактеріальний опік.

вірусні захворювання: проліферація, підшкірна вірусна плямистість плодів, карликовість, махровість тощо. Заражені частини дерев треба просто видалити та спалити, їхнє лікування безрезультатне.

Також є чимало шкідників: листоїди (білянка, коконопряд), комахи, що висмоктують сік рослин (попелиця, павутинний кліщ, мідяниця, блішки, білокрилка) тощо.

Правила обробки дерев восени

Щоб забезпечити максимальний результат, слід дотримуватися певних правил та виконувати усе дуже ретельно. Ось, що треба зробити:

Коли ти будеш замішувати препарат від шкідників, треба суворо дотримуватися інструкції дозувань. Перевищення концентрації може стати фатальним для самої рослини, а недостатня доза — неефективною.

Не нехтуй засобами особистого захисту. Рукавички й маска обов’язкові при роботі з фунгіцидами та інсектицидами.

Перш ніж переходити до роботи, слід ретельно очистити пристовбурну зону від органічного сміття: опалого листя, бур’янів тощо. Адже таке середовище дуже приваблює шкідників.

На самому дереві не можна лишати засохлі плоди й листя. Їх муміфікація відбувається через хворобу, яка точно дасть про себе знати навесні.

Також треба підготувати стовбур дерева. Шпателем або ножем зачистити лишайники, а металевою щіткою — кору. Особливу увагу слід приділити дуплам, тріщинам і ранам.

Ретельно обробляй сад. Важливо обприскати: крону зі скелетними гілками й усіма пагонами та ґрунт навколо дерева.

Після обприскування дерев і пристовбурного кола нанеси побілку на кору.

Чим обробляти сад восени від шкідників та хвороб

Важливо обрати правильні компоненти для обробки дерев восени. Так, від грибків, які залишаються в саду після опадання листя, слід обробити сад розчинами з фунгіцидними складами.

Щоб захистити сад від шкідників, слід перекопати пристовбурову зону, адже у верхньому шарі ґрунту часто знаходять зимовий притулок різні шкідники.

Після цього слід обробити дерева інсектицидними складами. Вони згубні для всіх видів шкідливих комах: златогузок, гусені яблуневої плодожерки, п’ядаків, яблуневого кліща, попелиці, медяниці.

Щоб заощадити час, можна поєднати обробки з допомогою бакових сумішей. Для цього треба розвести у воді сумісні інсектициди й фунгіциди.

Після обробки стовбур дерева додатково фарбують. Для цього підійдуть акрилові або водоемульсійні фарби на основі вапна, у складі яких є фунгіцидні добавки.

Також можна використати глиняно-вапняну масу. Вона покликана захищати від грибкових інфекцій та гризунів.

Раніше ми розповідали про органічні та мінеральні добрива для підживлення саду восени.

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